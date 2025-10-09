Censo 2022: Sergipe teve maior nível de ocupação do Nordeste

Apesar disso, o valor do rendimento nominal médio mensal foi o 3º maior da região e o 20ª do país.

O Censo Demográfico 2022 mostra que o nível de ocupação, na semana de referência, das pessoas de 14 anos ou mais de idade em Sergipe foi de 48,2%, o que deu ao estado a melhor colocação do Nordeste (45,5%). No entanto, o percentual ainda foi menor que a média do país (53,5%) e colocou Sergipe na 16ª posição nacional. As informações inéditas, divulgadas nesta quinta-feira (09), fazem parte da publicação do Censo Demográfico 2022: Trabalho e Rendimento.

Seguindo a tendência nacional, a maioria das pessoas ocupadas em Sergipe estava empregada no setor privado – excluindo-se trabalhador doméstico. O índice foi de 45,8%, frente a 45,5% no Nordeste e 51,7% no Brasil. Em Sergipe, entre as pessoas que estavam nesse setor, 36% não tinham carteira assinada.

Em seguida, em Sergipe, vêm pessoas ocupadas por conta própria, com 29,4% – percentual maior do que a média nacional (26,7%). Dentre esse grupo, apenas 15,3% possuíam CNPJ – percentual expressivamente menor do que a média nacional (27%) e semelhante à média Nordeste (16%).

No estado, os servidores públicos representaram o terceiro maior contingente de pessoas ocupadas, sendo 15,8%, e, em seguida, os trabalhadores domésticos, representando 4,1%. Dos trabalhadores domésticos em Sergipe, apenas 25% tinham carteira assinada – proporção que seguiu a tendência nacional.

Rendimento

Em relação aos rendimentos, o Censo 2022 mostrou que, em Sergipe, 86,8% das pessoas ocupadas ganhavam até três salários mínimos. O índice no Nordeste foi de 88% e nacional foi de 81,3%. Em Sergipe, no entanto, há uma grande concentração de pessoas ganhando até um salário mínimo (58,4%) – número que segue a tendência Nordeste (58,2%) e muito superior à média do Brasil (34,3%).

No estado de Sergipe, o valor do rendimento nominal médio mensal foi de R$ 2.129,46, frente a R$ 2.014,62 no Nordeste e R$ 2.850,64 no Brasil. Esse valor coloca Sergipe na 20ª posição do país e na 3° do Nordeste. Vale destacar que o valor do salário mínimo vigente quando o Censo 2022 foi realizado era de R$ 1.212.

No que diz respeito às atividades que apresentaram os melhores rendimentos em Sergipe, estão a indústria extrativista (R$ 5.289,86), as atividades profissionais, científicas e técnicas (R$ 5.020,03), e administração pública, defesa e seguridade social (R$ 4.689,26). Já entre as que apresentaram os piores rendimentos, estão serviços domésticos (R$ 792,56) e agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura (R$ 820).

O Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal domiciliar per capita dos moradores em domicílios particulares coloca Sergipe na 6ª pior colocação do país (0,557). O pior índice do país é o do Distrito Federal (0,584) e do Rio de Janeiro (0,574).

Por Paloma Abdallah e Magali Alves de Andrade

Superintendência estadual do IBGE em Sergipe