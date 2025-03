CENTRAL 118 DA SMTT DE ARACAJU REGISTRA 58 ACIDENTES DE TRÂNSITO NA SEGUNDA SEMANA DO MÊS DE MARÇO

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 9 e 15 de março.

Durante esse período, a Central recebeu 485 ligações e atendeu 166 ocorrências relacionadas ao trânsito da capital sergipana.

Os sinistros de trânsito seguem sendo uma das principais demandas atendidas. Foram 58 registros ao todo, sendo 42 sem vítimas e 16 com vítimas. Além disso, a SMTT realizou 50 atendimentos de guias rebaixadas e 13 ações voltadas para pontos de táxi.

Outros tipos de ocorrências também exigiram a atuação da equipe da SMTT, incluindo veículos removidos, estacionamento irregular, falha de semáforo, buracos na via, queda de fiação e bloqueios viários.

O coordenador da Central, Fábio Bulandeira, destaca ainda que os agentes de trânsito da SMTT estiveram atuando nos eventos em comemoração ao aniversário da cidade. “Ainda nesta semana comemoramos o aniversário dos 170 anos de Aracaju, e os nossos agentes estiveram presentes em vários locais, com as viaturas, prestando todo o apoio aos diversos eventos, organizando o tráfego de veículos e garantindo a segurança no trânsito”, afirmou.

A Central de Controle Operacional tem um papel fundamental na organização do trânsito da cidade, atuando rapidamente para minimizar impactos na mobilidade urbana. A SMTT reforça que os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone 118 para relatar irregularidades e solicitar apoio dos agentes de trânsito.

