Central da SMTT de Aracaju registrou 37 ocorrências nesta quinta

Nesta quinta-feira, 6, a Central de Controle Operacional (CCO) da SMTT de Aracaju registrou um total de 37 ocorrências de trânsito. Dentre as ocorrências, destacam-se 12 sinistros sem vítima, cinco com vítimas e a remoção de veículos devido ao estacionamento irregular, como vagas para idosos e pessoas com deficiência, além de obstrução de pontos de táxi e faixas de pedestres.

Em relação a ocorrências específicas, a equipe de Semafórica da SMTT foi acionada por volta das 7h30 para solucionar falhas no funcionamento dos semáforos próximos ao Estádio Batistão. O problema foi solucionado rapidamente. Ainda no período da manhã, outro incidente foi registrado próximo à Pisolar, na avenida Tancredo Neves, onde um semáforo foi danificado por uma carreta. A equipe de manutenção realizou a reparação no local ainda pela manhã.

“No início da tarde, uma situação crítica foi registrada, quando os agentes de trânsito encontraram óleo derramado em uma das alças do viaduto da avenida Osvaldo Aranha. A situação representava um risco significativo de acidentes. Os agentes isolaram a área e acionaram a Emsurb, que chegou ao local e procedeu com a limpeza da pista, liberando o tráfego ainda pela tarde”, relatou o coordenador da Central Fábio Bulandeira.

A SMTT tem atuado na avenida Euclides Figueiredo, onde foi implantada uma nova sinalização para gerar mais segurança na circulação entre os bairros Santos Dumont e Soledade. O local foi monitorado por várias equipes durante todo o dia, incluindo agentes de trânsito e setores de sinalização.

Ascom SMTT