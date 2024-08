Central Garden da Celi brilha com sucesso da Night Run

Na noite do último sábado, 17 , o Central Garden, a mais nova e maior área planejada de Sergipe, desenvolvida pela Construtora Celi, foi palco da Night Run. Este empreendimento inovador de 230 mil m² integra harmonicamente natureza e vida urbana, oferecendo praças, parques, área comercial, ciclovias e espaços de socialização.

O evento atraiu mais de 2.500 pessoas, comprovando o potencial multifuncional do espaço. Com percursos de 2,5k, 5k e 10k, a corrida apresentou o conceito de planejamento urbano da Celi, onde conforto e segurança se aliam à qualidade de vida.

Maria Celi Valente, diretora da Construtora Celi, afirmou: “O sucesso da Night Run materializa nosso compromisso em criar espaços que promovam qualidade de vida e um estilo ativo e saudável.”

Flávia Luana, CEO da Conceito Soluções Esportivas, organizadora do evento, destacou a parceria com a Celi como fortalecedora do esporte como qualidade de vida. “A sinergia entre a Conceito e a Construtora Celi exemplifica nossa visão: o esporte como catalisador de bem-estar. O Central Garden se revelou o palco ideal para este evento, apresentando à comunidade um espaço que integra atividade física, convívio e qualidade de vida. Com público recorde, o sucesso da Night Run superou todas as expectativas. Agradecemos à Celi por esta parceria transformadora e vislumbramos um futuro promissor para iniciativas neste novo polo de vitalidade urbana.”

Um diferencial foi a parceria com Mariana Oliveira, tricologista e terapeuta capilar, que ofereceu serviços de cuidados capilares para as atletas. Mariana comentou: “Esta parceria dá mais visibilidade ao meu trabalho e à minha clínica. O networking proporcionado é fundamental para a ampliação da minha clientela, além de alinhar-se perfeitamente à proposta de bem-estar do Central Garden.”

O sucesso do evento transcende o esporte, demonstrando o potencial do empreendimento como centro de atividades que une lazer, esporte e convivência comunitária. As áreas verdes, praças e avenidas largas evidenciam como o planejamento urbano contribui para um estilo de vida saudável e conectado com a natureza.

Com o Central Garden, Aracaju ganha um espaço referência em qualidade de vida e bem-estar urbano. A Night Run exemplifica o compromisso da Construtora Celi em criar não apenas residências, mas ambientes para viver plenamente, estabelecendo um novo padrão para o desenvolvimento urbano na cidade.

Foto @studiojorgehenrique

Por Marcelo Carvalho