Central Garden e Nossa Escola: um encontro feliz entre morar bem e educar com excelência

Aquele lugar que parece ter sido construído para a felicidade da família? Assim é o Central Garden, o mais novo bairro planejado da Construtora Celi. Localizado no coração da Farolândia, com entrada principal pela avenida Beira Mar e múltiplos acessos que facilitam o dia a dia, o Central Garden é um lugar onde a natureza abraça a vida moderna, com espaços amplos, segurança e a conveniência de ter tudo por perto. E a novidade que acaba de chegar para completar esse cenário é daquelas que enchem o coração de alegria: a Nossa Escola, referência em educação de qualidade, escolheu o Central Garden para construir sua nova unidade.

Imagine só: você, morando em um lugar tranquilo, com seus filhos estudando em uma escola incrível, pertinho de casa. É esse o sonho que se torna realidade com a parceria entre o Central Garden e a Nossa Escola. Uma união que celebra o que há de melhor: a qualidade de vida que o empreendimento oferece e a excelência de uma educação que prepara para a vida.

“É com grande satisfação que recebemos a Nossa Escola aqui no Central Garden”, afirma Maria Celi Valente, diretora da Celi. “Essa parceria é como a cereja do bolo. Mostra que estamos no caminho certo, construindo não apenas casas, mas um lugar onde as famílias possam viver plenamente, com acesso à educação, cultura e lazer. É um ganho para todos nós: para a Celi, para a Nossa Escola, para os moradores e para toda a comunidade.”

Luciano Barreto, presidente da Construtora Celi, complementa: “Acreditamos que o Central Garden é mais do que um empreendimento imobiliário, é um projeto de vida. E a chegada da Nossa Escola reforça esse conceito, oferecendo às famílias um ambiente completo para o desenvolvimento de seus filhos, desde a infância até a adolescência. Estamos muito felizes em fazer parte dessa história.”

A Nossa Escola, que nasceu lá em 1990, carrega em seu DNA uma proposta pedagógica que vai além do ensino tradicional. Aqui, a criança é protagonista, aprende a pensar, a criar, a colaborar. Valores como respeito, empatia e responsabilidade são cultivados no dia a dia, preparando os alunos para serem cidadãos conscientes e engajados.

“Quando conhecemos o Central Garden, foi amor à primeira vista”, revela Betinha Côrtes, sócia da Nossa Escola. “Um lugar que respira tranquilidade, segurança, com uma natureza encantadora… É o cenário perfeito para a Nossa Escola, que busca oferecer um ambiente acolhedor e inspirador para as crianças.”

A nova unidade, que abrirá as portas em 2026, será um verdadeiro oásis de aprendizado, com espaços integrados à natureza e uma estrutura completa para atender desde os pequenos da Educação Infantil até os maiores do Ensino Fundamental.

E não para por aí. A Nossa Escola e o Central Garden já planejam diversas ações para envolver a comunidade, como eventos culturais, atividades ao ar livre e projetos de sustentabilidade. Afinal, a ideia é construir juntos um futuro mais verde, mais humano e mais feliz.

“Nosso compromisso vai além da sala de aula”, destaca Betinha. “Queremos fazer a diferença na vida das crianças e de suas famílias, contribuindo para o desenvolvimento de uma comunidade mais unida e engajada.”

Essa parceria entre o Central Garden e a Nossa Escola é daquelas que a gente comemora, porque mostra que é possível, sim, construir um futuro melhor, onde a qualidade de vida e a educação de excelência caminham lado a lado. Um presente para as famílias sergipanas e um exemplo inspirador para todo o Brasil.

Texto e foto Marcelo Carvalho