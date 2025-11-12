Central Garden ganha arena do ASA Beach Tennis e se consolida como novo polo de lazer e esporte

O Central Garden, projeto urbanístico da Construtora Celi que vem transformando a região da Farolândia, acaba de receber um novo espaço que promete movimentar o cenário esportivo da cidade. A Arena Schuster Aracaju (ASA), dedicada ao beach tennis, é o maior complexo de esportes de areia de Sergipe e chega para fortalecer a vocação do Central Garden como um dos endereços mais vibrantes de Aracaju.

Com quase cinco anos de trajetória, o ASA expande suas atividades e passa a operar em uma arena moderna e completa, com 12 quadras de areia, lanchonete, vestiários e novos espaços em desenvolvimento, como área infantil e academia. O local foi planejado para receber desde atletas profissionais até famílias que buscam lazer e bem-estar em um ambiente acolhedor.

“O que nos atraiu para o Central Garden foi a proposta da Celi de criar uma área planejada voltada à qualidade de vida, ao lazer e à saúde. Encontramos aqui o cenário ideal para continuar crescendo e oferecendo o melhor do beach tennis para Aracaju”, afirma Michelle Schuster, proprietária da Arena ASA.

Além da inauguração, o espaço já se prepara para um ano de grandes eventos. De 6 a 13 de janeiro de 2026, Aracaju sediará o BT100 Sergipe, etapa do Circuito Mundial de Beach Tennis que reunirá atletas de diversos países, incluindo nomes entre os melhores do ranking mundial. Outras duas competições internacionais estão programadas para o decorrer do ano, com torneios locais e eventos sociais.

Central Garden: um novo capítulo no desenvolvimento urbano de Aracaju

Desde o lançamento, o Central Garden vem se consolidando como um dos projetos mais completos da Construtora Celi. A área planejada combina praças públicas, amplas áreas verdes, espaços pet, avenidas largas e infraestrutura de alto padrão, reunindo o que há de mais moderno em urbanismo.

A área abriga o Garden Village, condomínio de lotes de alto padrão, e o Arbo Residence, primeiro empreendimento vertical da região, atualmente em construção. Em breve, o Central Garden também contará com a nova unidade da Nossa Escola, reconhecida em Aracaju pela proposta pedagógica inovadora.

Valorização e impacto regional

O crescimento da região já é perceptível nos números. Conforme o Índice FipeZAP (outubro/2025), a Farolândia está entre as áreas com maior valorização imobiliária de Aracaju, registrando alta de 8,8% nos últimos 12 meses. A pesquisa confirma o potencial do bairro e o impacto positivo de empreendimentos como o Central Garden.

“A Celi sempre acreditou no poder transformador dos espaços planejados. O Central Garden é um exemplo dessa visão, uma área completa, que integra residências, comércios e agora estruturas esportivas, promovendo desenvolvimento e bem-estar para toda a cidade”, destaca Maria Celi, diretora da Construtora.

Serviço – ASA Beach Tennis | Arena Schuster Aracaju

Local: Central Garden, Farolândia – Aracaju (SE)

Funcionamento:

Segunda a sexta: 6h às 10h e 15h às 22h

Sábados: 7h às 11h

Domingos e feriados: 16h às 20h

Contato: (79) 99984-6334 – Aula experimental gratuita.

Texto e foto: Marcelo Carvalho