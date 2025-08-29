Centro Cultural de Aracaju recebe a exposição Atravessar e Transver Sertões 2025

O Centro Cultural de Aracaju, unidade da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), recebeu nesta quinta-feira, 28, o lançamento da exposição “Atravessar e Transver – Sertões 2025”, que reúne uma coletânea de obras ressaltando a beleza do sertão sergipano a partir da imersão dos artistas Aline Viana, D.L., Karine Varjão e Rafael Carvalho na cultura local.

A exposição é resultado da residência artística de mesmo nome, realizada no sertão sergipano com vivências em locais como a Rota do Cangaço, o Rio São Francisco, o Assentamento Barra da Onça e a Serra da Guia. Aline Viana, mestre em História da Arte e artista visual, explica que seu trabalho traz a memória oral e reflexões sobre o meio ambiente e a paisagem.

“Eu fiz a representação da fertilidade do sertão, da mata de caatinga, porque quando a gente fala de caatinga, as pessoas pensam sempre em secura e que não existe uma mata arbórea”, destacou.

Idealizada pela plataforma ÇIRIJI – Olhar para Sergipe e Criar Pontes, a mostra também exibiu um documentário de 13 minutos dirigido por Rafael Brasis, que registra toda a travessia realizada pelos artistas no sertão. A criadora da plataforma, Jaci RosaCruz, conta que o projeto representou a realização de um sonho, ligado às suas próprias raízes familiares.

“Foram classificados quatro artistas que estão mostrando aqui o trabalho, além do fotógrafo Urbano, que nos acompanhou na residência. Nós também convidamos dois artistas que estão fazendo uma exposição aqui no Centro Cultural, paralelamente. Os artistas Matheus Cordeiro e Rafael Rocha, que são de Poço Redondo, essa terra que nos abrigou e que agora nós estamos abrigando eles também”, destacou.

A Residência Artística Atravessar e Transver foi realizada pela plataforma ÇIRIJI, com incentivo da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, por meio de editais executados pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), e contou com apoio da Funcaju para a locação da exposição. A mostra estará disponível para visitação até o dia 19 de setembro no Centro Cultural de Aracaju.

Foto: Ascom / Funcaju