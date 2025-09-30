Centro Cultural recebe mostra Recortes Bordados: Costuras do Cotidiano, da artista Elaine Bomfim

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), por meio do Centro Cultural de Aracaju, realiza no dia 3 de outubro a abertura da exposição “Recortes Bordados: Costuras do Cotidiano”, da artista, Elaine Bomfim.

A mostra propõe a construção de memórias a partir de fragmentos que, juntos, compõem a atmosfera sensível de um lar, não apenas como espaço físico, mas como lugar de acolhimento. O bordado é apresentado além da técnica, funcionando como linguagem que narra histórias através da agulha.

Com curadoria do artista Matheus Cordeiro, a exposição reúne 34 obras de diferentes séries da artista: Linhas de Santa Luzia, Uma senhora xícara de café, Pontos para Haicais, Uma revolução em pequenos goles e Novelos ao mar. As obras têm como principal foco o cotidiano e a passagem do tempo, temas centrais no trabalho da artista.

Para Elaine Bomfim, a expectativa é que o público sinta essa atmosfera íntima e afetiva em contato com suas criações. “O público vai ter a possibilidade de conhecer um pouco de cada uma dessas séries. Quem não viu quando foram expostas antes, vai poder passear por esse percurso histórico temporal das minhas obras. Espero também que percebam o maravilhoso no dia a dia e sintam esse clima de intimidade”, afirma.

A coordenadora do Centro Cultural de Aracaju, Salete Martins, ressalta a experiência sensorial e afetiva que a mostra pretende despertar no público. “Essa mostra é uma experiência sensorial, que nos remete ao gostinho e cheirinho da casa da avó como uma grande metáfora do lar, como um abrigo num arquivo emocional. Então venha nos visitar e participar da abertura dessa exposição que nos remete a tantas coisas boas”, destaca.

Centro Cultural de Aracaju

O Centro Cultural de Aracaju está localizado na Praça General Valadão, no Centro de Aracaju, e funciona diariamente das 8h às 17h para visitação. Para mais informações sobre exposições, visitas e outras atividades, o público pode entrar em contato pelos telefones (79) 3214-5387 e (79) 3214-5325 ou pelas redes sociais oficiais da Funcaju.

Ascom Funcaju