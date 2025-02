Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos lança livro nesta quinta-feira

Para celebrar os 33 anos de atividades em Sergipe, o Centro de Apoio aos Pequenos Empreendimentos (Ceape) vai lançar um livro registrando a trajetória da instituição que acolhe, apoia e orienta os empreendedores, além de fortalecer pequenos negócios.

O lançamento da obra será realizado nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, às 17h, no Centro Cultural Epiphânio Dória em Aracaju. A solenidade festiva vai contar com a presença de importantes representantes da sociedade, como autoridades, líderes empresariais, parceiros institucionais e figuras públicas que têm contribuído para o fortalecimento do empreendedorismo no estado.

A ocasião será marcada ainda por um momento único de celebração e reconhecimento dos esforços de todos que ajudaram a consolidar a atuação do Ceape ao longo de mais de três décadas.

O livro que será apresentado no evento, retrata a história da instituição, destacando marcos, conquistas e a transformação gerada na vida de milhares de empreendedores ao longo dos anos. Mais do que um registro histórico, a publicação reafirma o compromisso do Ceape com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento de iniciativas que impulsionam a economia local e nacional.

