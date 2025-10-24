CENTRO DE ARACAJU VIRA PALCO CULTURAL NO DIA DA SERGIPANIDADE

O Centro de Aracaju se transformou em um grande palco da cultura popular nesta sexta-feira, 24, durante o Cortejo Cultural em celebração ao Dia da Sergipanidade, promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial de Cultura (Secult).

Com concentração no calçadão da rua João Pessoa, o cortejo reuniu centenas de pessoas que acompanharam o desfile dos grupos tradicionais sergipanos, em uma tarde marcada por música, cores, dança e o orgulho de pertencer à terra da sergipanidade. O percurso seguiu pelas ruas centrais até a Praça Fausto Cardoso contagiando o público com a força das manifestações populares.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, destacou a importância do cortejo como símbolo da diversidade cultural e da preservação das tradições. “O cortejo é a alma da Sergipanidade. Ver nossas ruas tomadas por grupos folclóricos de todas as regiões do estado é testemunhar a força viva da nossa cultura. Cada ritmo e cada canto revelam o amor do sergipano por sua história e pelas suas raízes. É uma celebração de pertencimento e orgulho que une o povo em torno da nossa identidade cultural”, afirmou.

A assessora técnica da Funcap, Grazzy Coutinho, destacou a importância do cortejo como forma de fortalecer o sentimento de pertencimento e preservar as tradições populares.“É através dos grupos folclóricos que a gente planta essa sementinha da Sergipanidade. Cada dança, cada ritmo e cada expressão popular carregam séculos de história e resistência. É o sergipano se reconhecendo, valorizando suas origens e entendendo o que nos une como povo. Essa é a essência do que a gente busca celebrar e fortalecer a cada edição do festival.”

Cortejo Cultural

Entre as atrações, estavam o Samba de Coco da Barra (Barra dos Coqueiros), a Batucada Buscapé (Estância), o Reisado Cheirosa do Quilombo (Laranjeiras), as Caceteiras de Mestre Rindá (São Cristóvão) e os Zabumbadores de Vila Lourdes (Aracaju). Durante o percurso, mestres dos grupos ressaltaram o significado de participar dessa celebração coletiva e o valor de manter vivas as manifestações populares.

“É maravilhoso estar aqui. A gente enxerga no olhar de cada integrante a alegria e a satisfação de fazer parte dessa cultura tão rica. Participar desse cortejo é uma honra, é levar nossas cores, nossa dança e toda a energia do povo sergipano para as ruas, mostrando que a cultura vive e pulsa em cada um de nós,” disse Silmara Oliveira, responsável pelo Samba de Coco.

“Eu estou muito feliz. Com 82 anos, continuo brincando e celebrando nossa cultura, especialmente hoje, nesse dia tão importante pra gente. Saímos cheios de alegria pra estar aqui, mostrando o som da batucada e o ritmo que corre nas nossas veias. Enquanto eu tiver força, vou continuar levando essa tradição adiante, porque a cultura é o que mantém a gente viva e unida,” enfatizou dona Zefinha da Batucada.

“Manter viva a nossa cultura é essencial, porque não podemos deixar que ela se perca. A nossa ancestralidade resiste aqui, em cada canto, em cada canto e dança. Precisamos preservar o que nossos pais e avós nos ensinaram. É nossa missão levar tudo isso adiante, com orgulho e amor por Sergipe,” destacou a mestra Cecé do Reisado Cheiroso

“Estar aqui é reforçar a nossa cultura, a nossa identidade e tudo aquilo que nos representa. Fazemos isso com alegria, com amor e, acima de tudo, com resistência. Viva a cultura sergipana, viva o nosso povo e toda essa energia que mantém nossas tradições vivas!”, afirmou a Mestra Cássia das Caceteiras.

Público aprova

O público que acompanhou o cortejo destacou o encanto de ver as ruas da capital tomadas por manifestações culturais genuinamente sergipanas. Turistas e sergipanos se uniram em uma grande celebração popular, reforçando o espírito festivo do Dia da Sergipanidade.

Direto de São Paulo, os amigos Pedro Garcia, Natália Roberta e Érico Vini participaram do Cortejo Cultural do Festival da Sergipanidade em Aracaju. Pedro destacou que ficou encantado com a oportunidade de vivenciar as tradições sergipanas de perto. “Particularmente eu gosto muito da questão cultural. Então a gente chega aqui nessa praça e ver esta beleza cultivando a cultura regional é fantástico. Estamos felizes de estar aqui em Sergipe nesse dia tão especial para vocês, sergipanos.”

Natália comentou sobre a beleza da cidade e o impacto das cores e da programação. “Está muito bonito tudo aqui, estamos gostando bastante. Chegamos ontem na cidade e estamos realmente encantados com Aracaju e com Sergipe. É tudo muito bonito, as cores são muito vivas.”

“As pessoas aqui são muito receptivas, a culinária é uma delícia. É impossível não amar Sergipe, principalmente com essa cultura linda que nós estamos presenciando hoje aqui,” disse Érico.

As paulistas Rafaela Pereira e Paula Caldas também aproveitaram o Cortejo Cultural do Festival da Sergipanidade no centro de Aracaju. Rafaela comentou sobre a experiência de conhecer Sergipe pela primeira vez. “Estou adorando, tem muita cultura, muita gente bonita, é muito acolhedor, e hoje tivemos a sorte de encontrar esse cortejo cultural aqui no centro da cidade. Já estou com vontade de virar sergipana.”

Já Paula destacou a surpresa positiva ao chegar no estado e a riqueza da cultura local.“A gente sai de São Paulo com uma visão e, quando chega aqui, se surpreende positivamente, é totalmente o oposto do que esperávamos. Tínhamos um roteiro pronto, mas ao chegar mudamos completamente porque havia tanta coisa para conhecer, e hoje estamos aproveitando um pouco do Dia da Sergipanidade.”

Para a funcionária pública Ana Santos, prestigiar a cultura local foi motivo de grande emoção.“É tão lindo poder prestigiar a nossa cultura. Fico até emocionada ao assistir esse cortejo, porque ele remete a tantas das nossas tradições. Ser sergipana é um orgulho para mim, é uma felicidade enorme ter nascido em uma terra tão grandiosa, maravilhosa e cheia de cultura”, afirmou.

Festival Sergipanidade

Com realização até 26 de outubro, o “Festival Sergipanidade” foi concebido como uma grande comemoração do mês dedicado à identidade, à história e aos saberes do povo sergipano. O evento oferece uma programação inteiramente gratuita, espalhada por diversos espaços culturais do estado.

A programação destaca a experiência coletiva, valorizando debates, exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas de dança, circo e teatro, lançamentos de livros e homenagens a personalidades e patrimônios vivos culturais.