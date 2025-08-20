Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher realiza 54 mil atendimentos no 1º  semestre

O Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism), unidade gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), é referência no atendimento às mulheres em Sergipe.

No primeiro semestre de 2025, o Caism realizou mais de 54 mil atendimentos entre consultas e procedimentos. Do total, 18.323 foram consultas e exames diagnósticos foram feitos pelo serviço de Patologia do Trato Genital Inferior (PTGI), fundamental para evitar a sua evolução para condições mais graves.

A unidade oferta desde a consulta especializada até o diagnóstico, a partir da realização de exames específicos, contemplando a população com serviços que garantem qualidade e agilidade nos resultados. “Desde a primeira vez que cheguei, percebi um acolhimento diferenciado. A recepção é muito atenciosa, e os médicos e profissionais de saúde transmitem não só competência, mas também cuidado e carinho no atendimento. Eles vão além da função técnica: demonstram amor e dedicação no que fazem, e isso faz toda a diferença para quem está passando por um momento delicado”, contou a dona de casa Jeane Andrade, 49 anos, de Itabaiana, município do agreste sergipano.

Quem também aprovou os atendimentos da unidade foi a servidora pública Aliny Alves, 48, do município de Siriri, no leste do estado. “Fui encaminhada pela Unidade de Saúde do município e desde então faço acompanhamento aqui no Caism há mais de um ano. Nesse tempo, sempre fui muito bem atendida. Os profissionais são qualificados, atenciosos e cuidadosos com os pacientes. É um serviço fundamental para as mulheres, e graças a Deus temos o SUS como porta de entrada, garantindo todo esse atendimento qualificado”, destacou Aliny.

Investimentos na unidade

Um dos investimentos realizados no primeiro semestre de 2025, foi a implantação do Serviço Estadual de Ginecologia (Segi), que tem o objetivo de contribuir para a detecção precoce de lesões precursoras do câncer cérvico-uterino e de dar o direcionamento das pacientes a tratamentos especializados nas Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon).

Somente em 2025, além do investimento do Segi, no valor de R$ 590.000, o Caism também recebeu itens e mobiliário que chegaram a R$ 371.439,01, totalizando quase R$ 1 milhão de investimento no Centro. Com a reestruturação do equipamento de saúde, será possível fortalecer ainda mais o diagnóstico precoce e encaminhamento de mulheres para o tratamento de cânceres ginecológicos, a exemplo do colo de útero.

De acordo com a gerente assistencial Zaira Freitas, esses investimentos representam a preocupação com o bem-estar da população, sendo fundamental para garantir a qualidade de vida das mulheres, prevenir doenças e promover a saúde.

Acesso

O Caism oferta diversos serviços como Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF); Punção Aspirativa por Agulha Grossa (PAAG) ou a biópsia de mama (Core biopsy), feitos por meio da ultrassonografia e realizado por mastologistas; Diagnóstico do câncer de colo de útero, de vulva, vagina e ânus por meio do Serviço de Patologia do Trato Genital Inferior (PTGI); Fisioterapia pélvica; Inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU) e Acompanhamento do Pré-natal de Alto Risco (PNAR).

Os serviços são disponibilizados por meio do Complexo Regulatório de Saúde de Sergipe. Para o acesso, a usuária deve ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para que seja procedida a solicitação do agendamento de consultas e procedimentos.

Foto: Mário Sousa