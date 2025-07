Centro de Controle Operacional transforma segurança pública em Laranjeiras

Laranjeiras tem vivenciado uma revolução na segurança pública nos últimos seis meses. A implantação do Centro de Controle Operacional (CCO), com sistema de videomonitoramento no centro histórico da cidade, tem apresentado resultados expressivos no combate à criminalidade e na organização do espaço urbano.

O projeto, que está em fase piloto na região central do município, já demonstra sua eficácia através de dados concretos. Sob o controle da Guarda Municipal, o sistema vem contribuindo para a redução significativa nos índices de criminalidade na área monitorada, além de resultar em prisões de suspeitos, com o paoio da Polícia Militar.

Entre os principais benefícios observados desde a implementação do CCO estão a prevenção de furtos ao comércio local, a redução de danos e depredação ao patrimônio público, além do controle mais efetivo do trânsito. O sistema também tem coibido estacionamentos irregulares em locais proibidos, contribuindo para uma melhor organização da mobilidade urbana no centro histórico.

A tecnologia tem se mostrado fundamental para que as forças de segurança possam agir de forma mais estratégica e preventiva, permitindo respostas mais rápidas a situações de risco e maior controle sobre as atividades na região central da cidade.

O sucesso da fase piloto motivou a administração municipal a expandir o videomonitoramento. Até o final deste ano, o sistema chegará para toda Laranjeiras, incluindo bairros e povoados, através de recursos disponibilizados pelo Governo Federal.

“Este sistema vem fazendo a diferença em Laranjeiras. É um investimento importante, que vamos ampliar para todo o município, já que as estatísticas mostram resultados positivos ao longo dos últimos seis meses de implantação”, destacou o prefeito Juca.

O gestor municipal enfatizou ainda que o CCO tem permitido o desenvolvimento de estratégias de prevenção mais eficazes, gerando impactos positivos que vão além dos números da criminalidade. “O CCO vem também permitindo que tracemos estratégias de prevenção, o que tem surtido efeito bastante positivo. Este é um exemplo a ser seguido por outros municípios sergipanos”, afirmou o prefeito.

A iniciativa de Laranjeiras representa um avanço significativo na modernização da segurança pública municipal, demonstrando como a tecnologia pode ser uma aliada eficaz na proteção dos cidadãos e na preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.

