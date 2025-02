Centro de Criatividade abre inscrições para oficinas gratuitas

São mais de 300 vagas distribuídas em quatro modalidades: teatro, fotografia, música e dança

Estão abertas as inscrições para o primeiro semestre das oficinas artísticas do Centro de Criatividade. Serão ofertadas mais de 300 vagas, distribuídas em 22 turmas, com horários variados para atender diferentes públicos, nas modalidades de teatro, fotografia, música e dança. A iniciativa, promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), busca incentivar a formação cultural e ampliar o acesso à arte no estado. Os interessados poderão se inscrever até o dia 10 de fevereiro. As oficinas estão previstas para iniciar no dia 17 de fevereiro.

Durante quase toda a semana, o público irá encontrar oficinas acontecendo no Centro de Criatividade. O teatro infantil e adulto será realizado às terças e quintas-feiras, no turno da manhã. A oficina de Música será dividida em três submodalidades: teclado, violão e canto coral. As de teclado e violão serão realizadas às segundas e terças pela manhã, e às quintas pela tarde. Já a oficina de canto – coral será às quartas-feiras, pela manhã, e às quintas-feiras, pela tarde.

A oficina de Fotografia será para pessoas a partir de 16 anos e acontecerá às terças, quartas e quintas-feiras, no turno da manhã. Por fim, a oficina de Dança será dividida em quatro estilos musicais. Jazz acontecerá às segundas-feiras, ritmos às terças-feiras, ballet às quartas e quintas-feiras e dança livre às quintas-feiras, todas no período da tarde.

“O Centro de Criatividade está resgatando as oficinas que eram ministradas aqui nas décadas de 1980 e 1990. Esse resgate começou no ano passado e, agora, em 2025, estamos renovando essa iniciativa, promovendo a integração social e fortalecendo a convivência comunitária”, afirma o diretor do Centro de Criatividade, Wilson Júnior.

As oficinas abrangem diferentes linguagens artísticas, permitindo que participantes de todas as idades e níveis de experiência encontrem uma atividade alinhada ao seu interesse. A oficina de dança, por exemplo, oferece modalidades como jazz intermediário, ritmo kids, ballet infantil e dança livre kids.

“Eu tenho trabalhado nas aulas de acordo com o que é me passado na faculdade. Aqui é um lugar muito bom, e eu vejo que eu passo o que eu sei e eu sinto também que elas absorvem todo o ensinamento. E as minhas expectativas são altíssimas. Eu estou muito ansiosa para voltar a essas oficinas e com saudade da aula. Espero que minhas crianças também estejam a todo gás”, conta a ministrante das oficinas de dança, Hellen Maria.

Além de oferecer um espaço de aprendizado, as oficinas se tornaram um ponto de encontro para pessoas que compartilham o interesse pela arte. A estudante Eduarda Souza iniciou as aulas de dança em 2024, e já busca garantir sua vaga para aprofundar seus conhecimentos e vivenciar novas experiências. “Eu aprendi bastante coisa na primeira vez. Helen é uma professora muito paciente e que ensina extremamente bem. Foi uma experiência única, e eu escolhi voltar porque eu não queria deixar de lado o jazz”, explica.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas presencialmente na secretaria do Centro de Criatividade, localizado na rua Dom Bosco, nº 119, bairro Cirurgia, das 8h às 13h.

Os interessados devem apresentar RG e comprovante de residência. Para menores de idade, a inscrição deve ser feita com a presença de um responsável. Outra opção é a inscrição online, disponível por meio de formulário no site da Funcap.

As oficinas são gratuitas e abertas à comunidade. Para mais informações sobre cronogramas e atividades, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (79) 3179-2025.

Foto: Igor Matia