Centro de Excelência Leandro Maciel recebe ensaios gerais das bandas

O Centro de Excelência Leandro Maciel, no bairro Ponto Novo, foi o terceiro ponto de encontro dos ensaios gerais programados pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) para o desfile cívico de 7 de setembro. Quatro escolas da rede realizaram o circuito que segue até o dia 23 de agosto por bairros da capital sergipana e mais uma foi a escola sede do encontro.

A diretora do Leandro Maciel, Carla Surana falou da alegria em receber os alunos participantes do evento. “É gratificante ver o empenho dos alunos e a satisfação da comunidade em poder assistir em primeira mão um pouco do que será apresentado durante o desfile em alusão às comemorações da Semana da Pátria”, completa a diretora.

Os ensaios gerais buscam contribuir com a troca de experiências entre as comunidades acadêmicas, além de realizar os últimos ajustes antes da grande apresentação que acontece no dia 7 de setembro na Avenida Barão de Maruim, no Centro da capital.

As ruas do Ponto Novo, no sábado, 17, foram tomadas por moradores que vibravam com a evolução de cada banda escolar e seus integrantes recebiam com muita alegria os aplausos da comunidade que aproveitou a oportunidade para vivenciar uma tarde diferente de lazer.

Valéria Sabrina, moradora do bairro, levou os filhos Maria Eduarda e José Vinícius para aplaudir os alunos que desfilavam pela avenida. Ela falou sobre a expectativa pelo grande dia. “É gratificante ver os alunos ensaiando para o 7 de setembro. Trouxe meus filhos para ir incentivando e futuramente também participarem dessa festa linda, assim como um dia eu já desfilei”, completa Valéria.

Os ensaios de bandas escolares entram na segunda edição e tem marcado o calendário escolar como uma preparação para a Semana da Pátria, contribuindo com o melhor desempenho das bandas, mais interação e coletividade, além de ser um ambiente propício à arte, à música e ao civismo.

Os alunos do Colégio Estadual Professor Valmir Chagas, Pierre Barreto, do 9° ano, e Arthur Samuel, do 7° ano, desfilaram pela segunda vez e falaram como as bandas marciais contribuem para o desenvolvimento deles com os instrumentos musicais.

O Valnir Chagas traz na sua banda marcial e no corpo coreográfico alunos do ensino fundamental como contou a diretora Andreia Abreu, e muitos deles esse ano estarão tendo o contato pela primeira vez com a Avenida Barão de Maruim, como é o caso da aluna Luyara Victoria que contou como é incrível estar realizando seu sonho em participar da banda da escola, além de trazer novas experiências para a sua vida.

No terceiro dia de ensaio desfilaram pelas ruas do bairro Ponto Novo o Centro de Excelência Vitória do Santa Maria, do bairro Santa Maria; o Centro de Excelência Secretário Francisco Rosa Santos, do Bugio; além do Colégio Estadual Professor Valnir Chagas, do Centro; e o Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, da Farolândia. Ao todo, 292 alunos, maestros e coordenadores participaram do desfile na tarde deste sábado, 17 de agosto.

O superintendente da Educação e coordenador do evento, Edson Costa, falou sobre a importância dos ensaios gerais aproximando a comunidade das escolas. “É um momento único para escola e para a comunidade, o ensaio geral surge com o objetivo da preparação. Além de levar essa festividade cívica para os bairros e trazer a comunidade para próximo da escola”, finaliza o superintendente.

Ensaios públicos

Aproximadamente 30 bandas participarão dos circuitos distribuídos na programação, que continua até o dia 23 de agosto. O próximo acontecerá nesta segunda-feira, 20, quando as ruas do bairro Siqueira Campos receberão as escolas do bairro, com concentração no Colégio Estadual General Siqueira, às 13h. No dia 21, é a vez da comunidade escolar do bairro Farolândia, com concentração no Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, no conjunto Augusto Franco. O último ensaio geral será dia 23, no bairro 18 do Forte, com concentração no Colégio Estadual 24 de Outubro.

