Centro de Valorização da Vida garante escuta fraterna e acolhedora

Em atuação há mais de 60 anos em todo Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) realiza um trabalho voluntário que consiste em apoio emocional. As escutas acontecem de forma fraterna, segura e acolhedora sob total sigilo por telefone, email e chat de forma gratuita, 24 horas por dia durante toda a semana.

“O trabalho consiste em ofertar acolhimento para as pessoas que estão passando por um momento difícil, por uma crise de ansiedade, depressivos e que precisam desabafar. A escuta é feita por voluntárias e voluntários de forma profunda, atenta e sem julgamentos ou direcionamento”, explicou o voluntário do CVV, Antero Neto.

Por meio do contato telefônico 188, o cidadão que procura o serviço pode buscar ajuda e tem acesso aos entendimentos do CVV. “Através do contato podemos entender as dificuldades do ser humano de expressar os medos e sentimentos. Durante o contato ofertamos um ambiente seguro acolhedor e privativo”, afirmou o voluntário do CVV, Antero Neto.

No mês de setembro, período em que é realizada a campanha mundial “Setembro Amarelo” dedicada à prevenção do suicídio e valorização da vida, os serviços ofertados pelo Centro de Valorização costumam ficar ainda mais, em evidência.

“O elo do amor trabalhado durante o “Setembro Amarelo” contribui na prevenção do suicídio. Por isso, acolhemos e conversamos e através do clarear de ideias e recepção das pessoas, o CVV apresenta formas de solucionar alguns problemas”, ressaltou o voluntário do CVV, Antero Neto.

Voluntários

Em Sergipe, o CVV conta com 40 voluntários. Mas o serviço acontece em âmbito nacional por meio do contato telefônico 188. Todos os anos, O CVV promove cursos de seleção de voluntario.

“Os novos voluntários passam por curso de capacitação. E logo depois são submetidos a um estágio supervisionado de atendimento. O processo leva em torno de dois meses de preparação”, finalizou Antero Neto.

Em Sergipe, o Centro de Valorização da Vida funciona no prédio anexo da Assembleia Legislativa (Alese).

Foto: Joel Luiz

Por Junior Matos