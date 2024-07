Centro Gastronômico Caju Gastrô é nova opção de lazer na capital sergipana

Localizado no bairro Jardins, empreendimento foi inaugurado nesta quinta-feira,18, e está com 24 operações em funcionamento

Aracaju ganhou um novo centro gastronômico: o Caju Gastrô. Localizado no bairro Jardins, zona sul da capital, o espaço é dedicado à gastronomia e ao convívio com familiares e amigos, proporcionando experiências gastronômicas únicas e de novas descobertas. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira, 18, e foi prestigiada por centenas de pessoas.

Além da estrutura física, com espaço amplo e estacionamento seguro, o Caju Gastrô tem como diferencial a grande variedade de operações disponíveis para o cliente, que vai desde comida regional, passando por massas, carnes e hambúrgueres, doces, além das comidas vegana, árabe e mexicana. Para as crianças, há um espaço infantil com diversas atividades. Além disso, o espaço é totalmente conectado e possui rede wifi disponível.

Neste momento, estão em funcionamento 24 das 29 operações do centro gastronômico. São elas: Le Crepe, Linguiças Germânia, Buffalo’s Steak and Burguer, Doceria Heleninha Rabelo, Mangiare Pizzaria, Casa da Italiana, Macarrones, Go Sabores Clube, Casa Aho Comida Veggie, Delícias do Mar, Delícias do Cuscuz, Vó Maria Cozinha Regional, Pointts Pastel, Esfomeado Esfihas, Frutos de Goiás, Cervejaria Uçá, Milky Moo, Perrón Cocica Mexicana, Dogueria The Juli’s, Nako Sushi, Ara Petiscaria, Drink Me, Empório I4J, além do espaço infantil Villa Kids.

Para o presidente da Associação do Caju Gastrô, Marlon Bruno Michaelson, a movimentação registrada na inauguração foi extremamente positiva. “A gente criou a Associação com um outro intuito, mas os planos mudaram e nós formamos esse centro gastronômico. Fiquei muito tempo esperando essa inauguração e ela superou as minhas expectativas. Ver esse centro gastronômico lotado de pessoas, para mim é um sinal de sucesso, de missão cumprida”, comemorou.

O empresário Antônio Sivaldo levou sua esposa e filhos para conhecerem o Caju Gastrô no primeiro dia de funcionamento. “A gente já experimentou vários pratos, o espaço é muito bom, um ambiente muito tranquilo. É atrativo para a família porque tem um espaço kids e ajuda a deixar a criançada mais à vontade”, elogiou.

Além disso, o empresário também destacou a importância econômica do centro gastronômico para a economia da capital, já que gera empregos de forma direta e indireta. “O espaço é atrativo e a movimentação é forte, por isso traz trabalhadores formais diretos e indiretos, porque além do funcionário que trabalha aqui, os empreendimentos contratam pessoas terceirizadas, fornecedores e isso também gera emprego para esse ambiente”, destacou Antônio Sivaldo.

Localizado na Rua José Luiz da Conceição, n° 359, no bairro Jardins, próximo ao Centro Médico Jardim Europa e Jardim Escola Babyleu, o Caju Gastrô vai funcionar diariamente das 17h às 23h. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Caju Gastrô nas redes sociais (@cajugastroaju) ou pelo email cajugastro@gmail.com.

Fonte e foto NV Comunicação