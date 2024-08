CEO do Fortaleza, Marcelo Paz promove palestra sobre gestão no TTB

Empresários, gestores, comerciantes e o público em geral terão a oportunidade de aprender com um dos mais renomados gestores de futebol do Brasil da atualidade, Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza Esporte Clube SAF, durante a palestra “Os 11 Titulares da Boa Gestão”.

Na palestra, Marcelo Paz trará para o público suas valiosas experiências e práticas de gestão que levaram o Fortaleza Esporte Clube a alcançar uma gestão moderna e profissional. Com uma trajetória marcada por liderança e inovação, Marcelo compartilhará insights sobre a importância de uma administração eficiente e estratégias vencedoras tanto no esporte quanto no ambiente corporativo.

Graduado em Gestão Técnica no Futebol pela Universidade do Futebol e com formação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Marcelo Paz é reconhecido por suas contribuições no esporte e no empreendedorismo e também é escritor, ao lançar o livro “Da C à Libertadores” (2024).

A palestra, promovida pela N Produções, acontece no dia 16 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, no Teatro Tobias Barreto.

O objetivo da N Produções, com a palestra é inspirar e capacitar empresários, gestores e interessados no tema com práticas de gestão eficazes e inovadoras, destacando a importância de uma liderança visionária para o sucesso organizacional.

Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Web e na bilheteria do teatro. Maiores informações através do contato (11) 93090-6045.

Da assessoria do evento

Empresários, gestores, comerciantes e o público em geral terão a oportunidade de aprender com um dos mais renomados gestores de futebol do Brasil da atualidade, Marcelo Paz, o CEO do Fortaleza Esporte Clube SAF, durante a palestra “Os 11 Titulares da Boa Gestão”.

Na palestra, Marcelo Paz trará para o público suas valiosas experiências e práticas de gestão que levaram o Fortaleza Esporte Clube a alcançar uma gestão moderna e profissional. Com uma trajetória marcada por liderança e inovação, Marcelo compartilhará insights sobre a importância de uma administração eficiente e estratégias vencedoras tanto no esporte quanto no ambiente corporativo.

Graduado em Gestão Técnica no Futebol pela Universidade do Futebol e com formação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Marcelo Paz é reconhecido por suas contribuições no esporte e no empreendedorismo e também é escritor, ao lançar o livro “Da C à Libertadores” (2024).

A palestra, promovida pela N Produções, acontece no dia 16 de setembro, segunda-feira, às 20 horas, no Teatro Tobias Barreto.

O objetivo da N Produções, com a palestra é inspirar e capacitar empresários, gestores e interessados no tema com práticas de gestão eficazes e inovadoras, destacando a importância de uma liderança visionária para o sucesso organizacional.

Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Web e na bilheteria do teatro. Maiores informações através do contato (11) 93090-6045.

Da assessoria do evento