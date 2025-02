CER IV promove grito de carnaval pela inclusão em Aracaju nesta quinta

O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV) realizou, nesta quinta-feira (27), em Aracaju, o tradicional grito de carnaval da inclusão. O evento celebrou a alegria e reforçou a importância da participação social das pessoas com deficiência (PCD).

Presente na festa, o presidente do Conselho Estadual das Pessoas com Deficiências e Altas Habilidades (Conser), Antônio Luiz dos Santos, o Luizinho, destacou a relevância do momento.

— O carnaval do CER IV manda uma mensagem para a comunidade PCD sergipana: lugar de pessoa com deficiência é onde ela quiser. Temos o direito de participar da vida social das nossas cidades como qualquer outra pessoa — afirmou Luizinho.

Com muita música, cores e animação, o evento mostrou que inclusão também se faz através da cultura e da convivência, fortalecendo a representatividade e o respeito à diversidade.

Fonte: Assessoria