Cerca de 7 mil alunos da rede pública de Aracaju passam por avaliação formativa nesta semana

A Secretaria Municipal da Educação (Semed), por meio do Departamento de Educação Básica (DEB), iniciou na terça-feira, 12, a Avaliação Formativa do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED). As provas, com questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática, seguem até esta sexta-feira, 15, e são aplicadas com alunos do 2º, 5º e 9º anos. Ao todo, 6.961 estudantes de 46 escolas estão sendo avaliados nos turnos da manhã e da tarde. O objetivo da iniciativa é fortalecer o ensino e a aprendizagem na rede pública de Aracaju.

O CAED é vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e os testes foram elaborados pela instituição com base na matriz do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). De acordo com Giselle Machado, coordenadora de ensino fundamental da Semed, a avaliação fará com que gestores da Educação e professores tenham em mãos um diagnóstico do nível de aprendizagem dos alunos da rede. Conforme Giselle, os resultados serão importantes para embasar intervenções pedagógicas e estabelecer novas diretrizes, caso seja constatada a necessidade.

“Após o levantamento, será possível analisar o que eles já adquiriram de conhecimento e o que ainda precisa ser consolidado na aprendizagem dos alunos. Será necessário avaliar as habilidades que eles ainda não alcançaram, para saber no que precisamos investir, a fim de melhorar o desempenho deles”, explicou Giselle Machado.

Uma das unidades que conta com a participação de alunos nas provas é a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Sabino Ribeiro, localizada no bairro 18 do Forte. Meirielle Castro, coordenadora da EMEF, enalteceu a relevância da iniciativa. Confiante em relação às práticas pedagógicas adotadas na escola, Meirielle espera que seus alunos tenham um bom rendimento nos testes.

“Essas avaliações são importantes para acompanhar e monitorar a melhoria da educação básica. A nossa expectativa é que, com essa prova de hoje, os nossos alunos consigam alcançar as metas. Mas, após os resultados, será feita uma análise. E, se for necessário, será traçado um novo plano de ação com novas metas e estratégias. Um trabalho em equipe, entre gestores, diretores e professores em busca de melhorias”, afirmou Meirielle.

