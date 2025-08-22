Cercamento eletrônico da PMA auxilia na recuperação de veículo roubado  

O programa Aracaju Segura, iniciativa da Prefeitura de Aracaju que integra tecnologia, monitoramento e ações preventivas para fortalecer a segurança pública na capital, demonstrou mais uma vez sua eficácia na tarde desta quinta-feira (21).

A SMTT de Aracaju informou que, por volta das 15h, o sistema identificou veículo roubado através do cercamento eletrônico e videomonitoramento permitiu identificar um veículo com restrição de roubo/furto transitando pela Avenida Augusto Franco, nas proximidades da Rua Santa Catarina.

A ocorrência foi registrada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da SMTT em conjunto com o Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal de Aracaju (GMA). As informações foram repassadas às guarnições, e juntas interceptaram o automóvel no Bairro Marivan, na Rua Tom Jobim, lateral da Escola de Esportes Professor Kardec.

Ainda de acordo com a SMTT, o veículo, um Fiat Argo branco, foi abordado e o condutor, identificado. Ele alegou ter adquirido o carro de um conhecido em Simão Dias/SE, mas, sem comprovação da procedência legal, foi conduzido com o veículo à Central de Flagrantes.

Eficiência tecnológica

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, ratifica a importância do Aracaju Segura, que alia inteligência e tecnologia ao trabalho operacional, permitindo respostas rápidas e precisas a situações de risco. O sistema de cercamento eletrônico da SMTT, operado por seu CCO, é um dos pilares dessa estrutura, viabilizando ações integradas e preventivas em tempo real.

“Esse resultado é fruto de um trabalho atento dos nossos agentes de trânsito e do trabalho integrado com a GMA, o que mostra como o investimento em tecnologia e a atuação coordenada podem dar respostas rápidas à população”, destacou o superintendente.

Texto e foto AAN