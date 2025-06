CESGRANRIO PUBLICA RESULTADO FINAL DO CONCURSO 2025 DO BANESE; CANDIDATOS JÁ PODEM CONFERIR A CLASSIFICAÇÃO

A Fundação Cesgranrio divulgou nesta terça-feira, 17, o resultado final do Concurso Público do Banco do Estado de Sergipe (Banese) 2025 para o preenchimento de 55 vagas. A listagem com os nomes dos aprovados também foi publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe. Essa fase do concurso é a de homologação do resultado, e o Banese iniciará às convocações até o final deste mês. Os aprovados receberão a comunicação através do e-mail informado no ato da inscrição, e também por telegrama.

A estimativa da Diretoria Administrativa e da Superintendência de Gestão de Pessoas do Banese é de que os processos admissional e de acolhida e ambientação dos novos empregados sejam iniciados no mês de agosto. Isso porque em julho, os aprovados serão submetidos aos exames médicos admissionais e farão a comprovação dos documentos exigidos em edital.

Os aprovados no Concurso 2025 do Banco dos sergipanos para o cargo de Técnico Bancário I (Nível Médio) terão salário de R$ 2.916,30 nos primeiros 90 dias de trabalho, e de R$ 3.197,22 após esse período. Para os que ocuparão os cargos de Técnico Bancário III (Nível Superior), o salário será de R$ 5.720,79.

Os novos empregados do Banese também terão direito a vale-alimentação; vale-refeição; auxílio-creche; gratificação semestral paga nos meses de janeiro e julho referentes ao valor do salário mensal, e proporcional aos meses trabalhados; vale-transporte; participação nos lucros e resultados mediante aplicação das regras estabelecidas em Convenção Coletiva; plano de saúde médico e odontológico; e plano de previdência complementar.

Sobre o concurso

O edital do concurso 2025 do Banese foi lançado no dia 8 de janeiro, data em que o documento foi publicado no Diário Oficial do Estado. As provas foram aplicadas no dia 06 de abril nas cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá, de maneira tranquila e ordeira, sem registro de intercorrências.

O concurso 01/2025 do Banese teve 34.899 inscritos, sendo 32.933 para as vagas de nível médio e 1.966 para as de nível superior.

Foto ascom Banese