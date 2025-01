CFC E CRCSE visitam secretário da Fazenda de Aracaju, o contador Sidney Thiago

Na manhã desta terça-feira, 14 de janeiro, o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Dantas; o presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe, Ionas Mariano e a Conselheira Federal, Ângela Andrade, visitaram o novo secretário da Fazenda de Aracaju, Sidney Thiago, que é contador e tem ampla experiência no serviço público.

Na ocasião, os representantes da classe contábil expressaram votos de boas-vindas ao novo secretário da fazenda de Aracaju. Além disso, reforçaram que o CFC e o CRCSE estão à disposição para tratativas de interesse da classe contábil de Aracaju.

“Assumir a gestão da Secretaria de Finanças é uma responsabilidade enorme. Ficamos muito felizes que um contador foi nomeado para cuidar das finanças de Aracaju. Por isso, parabenizamos ao contador Sidney Thiago por ter aceitado esta nobre missão e desejamos que sua gestão seja profícua e com excelentes resultados”, expressou o presidente do CRCSE, Ionas Mariano.

De acordo com o presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Aécio Dantas, a classe contábil se alegra com a nomeação do contador, Sidney Thiago, para o cargo de secretário da Fazenda de Aracaju. “Ter um profissional da contabilidade à frente da Secretaria da Fazenda de Aracaju é motivo de alegria para nós. Vários serviços ofertados pela Secretaria da Fazenda também são utilizados pelos contadores. Então, é muito importante ter um contador gerenciando esse processo, porque ele é detentor do conhecimento e conhece muito bem a classe contábil. Tenho certeza que Sidney Thiago fará um trabalho excepcional e em conformidade com as demandas da sociedade aracajuana”, afirmou.

“Nós fomos muito bem recebidos pelo secretário da Fazenda de Aracaju, Sidney Thiago. Esse feito nos deixou orgulhosos. Na verdade, toda classe contábil está em festa com essa representação na Sefaz de Aracaju. Além disso, apresentamos um pleito ao secretário, que foi o acesso dos contadores aos dados das empresas do Simples Nacional. Assim, já obtivemos a informação que uma ferramenta com esse objetivo já está em desenvolvimento e será lançada em breve”, disse a conselheira Federal, Ângela Andrade.

Texto e foto: Ascom CRCSE