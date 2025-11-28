Chá das Cinco transmite a final da Libertadores neste sábado, em Aracaju

A tão aguardada final da Copa Libertadores da América acontece neste sábado, 29, e o Chá das Cinco preparou uma programação especial para os torcedores que querem acompanhar cada lance da disputa entre Palmeiras e Flamengo. Excepcionalmente, a casa abrirá a partir do meio-dia, com cardápio exclusivo e o já conhecido clima de baladinha que tem movimentado as noites sergipanas.

A partir das 12h, a varanda estará aberta com serviço completo de bar e uma proposta descontraída para quem deseja aproveitar o pré-jogo. Às 14h, o salão principal abre as portas com show do cantor Maya, criando a atmosfera perfeita para aquecer os torcedores. A grande decisão começa às 18h e será transmitida em uma superestrutura com três telões de led. No pós-jogo, a festa continua com baladinha sertaneja comandada por Rodrigo dos Santos e Leo Freitas.

Por ser um confronto que remete ao clima de final de Copa do Mundo, o Chá das Cinco preparou uma estrutura especial para o sábado. Entre os pratos exclusivos do dia estão o espetinho de mil folhas de cupim, a coxinha de pastrami e o bão de costela desfiada com crispy de cebola e maionese de siciliano. O público também poderá aproveitar a tradicional “Hora do Chá”, durante a qual o chopp Heineken custa R$ 10 por uma hora, garantindo um clima ainda mais animado.

O valor da entrada varia entre R$ 30 e R$ 50, a depender da área escolhida pelo torcedor. As reservas de mesa estão disponíveis e podem ser feitas por meio do link Chá das Cinco .

Inaugurado em setembro, o Chá das Cinco vem se consolidando como um dos espaços mais charmosos e badalados da capital sergipana. Com ambientação elegante, carta de drinks autorais e programação musical que valoriza experiências únicas, a casa já se firmou como um dos novos destaques da cena noturna de Aracaju.

Texto e foto Nicolle Santana