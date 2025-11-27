Chá das Pretas 2025 fortalece identidade e o protagonismo da mulher

Acontece nesta quinta-feira, 27, a 3ª edição do Chá das Pretas, iniciativa que celebra, valoriza e fortalece o protagonismo das mulheres negras em Sergipe. A edição de 2025 conta com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres (SerMulher), e será realizada a partir das 17h30, no Le Café. A ação sociocultural é promovida pelo Império El Shamah e integra a programação do Mês da Consciência Negra no município.

Criado como um espaço seguro, acolhedor e inspirador, o Chá das Pretas conecta afeto, reflexão, cultura e empreendedorismo. O evento surgiu com o propósito de fortalecer a identidade individual e coletiva de mulheres negras, promover trocas de experiências, incentivar a construção de redes de apoio e ampliar oportunidades de participação social. O apoio da SerMulher reafirma esse propósito, alinhado às políticas públicas municipais de enfrentamento ao racismo e promoção da autonomia feminina.

A programação inclui atividades simbólicas, rodas de conversa, falas inspiradoras, dinâmicas de integração e uma feira de afroempreendedoras, valorizando a cultura afro-brasileira e estimulando o afroempreendedorismo feminino.

Voltado para mulheres negras de Aracaju e região metropolitana, entre elas empreendedoras, artistas, estudantes, lideranças comunitárias e influenciadoras, o Chá das Pretas se consolida como um espaço de acolhimento, representatividade e fortalecimento da autoestima.

Entre os resultados esperados estão a ampliação da visibilidade do afroempreendedorismo, o fortalecimento das redes de apoio, a geração de conteúdo inspirador nas redes sociais e o incentivo à consciência racial. A iniciativa se consolida como um marco na programação da Consciência Negra em Sergipe.

Mais que um evento, o Chá das Pretas se afirma como um movimento de afeto, resistência e pertencimento, agora fortalecido pelo apoio da SerMulher, que reafirma seu compromisso com a valorização, o empoderamento e a representatividade das mulheres negras.

Texto e foto Alexandra Brito – Ascom / SerMulher