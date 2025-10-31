Chamada Geral Contra a Morte! O Estado mata negros e pobres no RJ e no Brasil

Hoje, 31/10, no Bairro América, Praça Frankling Roosevelt, a partir das 17h, vai acontecer a manifestação pública de Sergipe contra a chacina usada como estratégia política da direita para autorizar a matança da população negra, pobre e periférica do Rio de Janeiro.

“O horror desse acontecimento no Rio de Janeiro nos mobiliza a ocupar as ruas em todo o Brasil e denunciar que isso não é segurança pública. Em Sergipe e em vários estados brasileiros estão sendo realizados protestos contra o assassinato autorizado pelo Estado contra a população da periferia. Silenciar, cruzar os braços, não é uma opção. Não podemos calar sendo coniventes com essa tragédia movida por vontade política. Por isso convidamos toda a população a participar”, declarou Arlete Silva, diretora na Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE) da Secretaria de Combate ao Racismo.

O protesto em Sergipe é construído pelo Fórum de Entidades Negras de Sergipe, a Rede de Mulheres Negras de Sergipe, o Coletivo Saudade e a Marcha das Mulheres Negras.

Foto CUT/SE