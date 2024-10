Chapa  de André Maurício vence eleições para reitoria da UFS

Na noite desta terça-feira (15), a chapa “UFS da Gente”, que teve 10.102 votos e como candidato a reitor o professor André Maurício, e como vice-reitora, a professora Silvana Bretas, venceram as eleições na Universidade Federal de Sergipe (UFS).

O professor André Maurício Conceição de Souza, do Departamento de Física, deverá ser o próximo reitor da Universidade Federal de Sergipe. A Chapa 2, “UFS da gente”, encabeçada por ele e tendo a professora Silvana Bretas, do Departamento de Educação e Diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) como candidata a vice-reitora, venceu a eleição

Os acadêmicos e professores conheceram a chapa vitoriosa no processo eleitoral para os cargos de reitor(a) e vice-reitor(a) da Universidade Federal de Sergipe (UFS) para o quadriênio 2025-2029.

Outras duas chapas participaram do processo. “De mãos dadas somos mais fortes”, que teve como candidato o professor Rosalvo, obteve 795 votos. Já a chapa “Ensino e Liberdade”, encabeçada pelo professor David Soares, obteve 212 votos.

O atual reitor tem até o mês de janeiro para enviar a lista tríplice ao Ministério da Educação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolherá dentre os três candidatos mais votados quem vai dirigir os destinos da UFS pelos próximos quatro anos, a contar a partir do próximo mês de março.