Chave da Cidade será entregue pela prefeita ao Rei Momo nesta sexta

No dia 28 de fevereiro a magia do Carnaval tomará conta de Aracaju com um dos momentos mais simbólicos da folia: a cerimônia de entrega da chave da cidade ao Rei Momo. O evento, que acontecerá a partir das 17 no histórico Cotinguiba Esporte Clube, marca oficialmente o início da festa mais esperada do ano.

A Prefeita Emília Corrêa será responsável por passar o comando da cidade para o grande anfitrião da folia, Abel Wesley, vencedor do concurso Rei Momo 2025. Ao seu lado, a Rainha do Carnaval Ingride Gomes, abrilhantará a cerimônia com toda sua elegância e samba no pé.

A solenidade contará com a presença de autoridades, foliões e artistas, reforçando o compromisso da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) em preservar e fortalecer a tradição carnavalesca da capital sergipana. Sob a liderança do presidente interino Fábio Uchôa, o evento promete emocionar e animar os apaixonados pelo Carnaval. “A entrega da chave simboliza a alegria, a liberdade e a energia que tomarão conta das ruas de Aracaju nos próximos dias. Com essa tradição, a cidade dá início a uma festa democrática e vibrante, onde o povo é o grande protagonista”, disse Uchôa.

Ao resgatar essa tradição de sediar a entrega da chave do Rei Momo no Clube Cotinguiba, A Funcaju reforça o compromisso da gestão municipal em valorizar a cultura e manter viva a essência do Carnaval aracajuano. “Além de celebrar a festa, o evento no Cotinguiba carrega o peso da memória e do afeto de tantos que viveram momentos inesquecíveis ali”, lembrou Barata do Cavaquinho, diretor de Cultura e Arte da Funcaju.

Para animar ainda mais a noite, a festa contará com a apresentação especial de Lito Nascimento, garantindo muito samba na abertura dos carnavalescos de Aracaju.

Cotinguiba Esporte Clube

O Cotinguiba Esporte Clube é um dos palcos mais tradicionais do Carnaval de Aracaju. Com sua história centenária, o clube já foi cenário de memoráveis bailes e eventos que marcaram gerações de foliões. Em décadas passadas, seus salões eram ponto de encontro de blocos, orquestras de frevo e grandes nomes da música carnavalesca, consolidando-se como um espaço icônico da folia sergipana.

O Cotinguiba Esporte Clube recebia o grande evento carnavalesco, “O Baile dos Artistas”, organizado pelo radialista João de Barros Menezes Filho, “Barrinhos”, com a participação de grandes artistas como o saudoso Lisboa, o costureiro Hipólito, entre outros nomes da alta costura sergipana e das artes.

Este será, sem dúvida, um Carnaval que honra o passado e abraça o futuro, reafirmando o Cotinguiba como um templo da folia em Aracaju.

Texto e foto AAN