Chef de Cozinha do cenário nacional estará em Aracaju para jantar beneficente

Gi Nacarato, que participou do reality show gastronômico Mestres do Sabor, da Rede Globo, tem forte atuação em Pernambuco e será uma das participantes do Menu das Chefs, neste sábado, 29 de março.

Amantes da boa gastronomia terão a oportunidade de participar, neste sábado, 29 de março, às 19h, da 4ª edição do Menu das Chefs, jantar beneficente com menu degustação, cujo cardápio foi desenvolvido por sete Chefs de Cozinha, entre elas, Gi Nacarato, profissional com destaque no cenário gastronômico nacional e que já participou do reality show Mestres do Sabor, da Rede Globo de Televisão. O evento é promovido pelo Del Mar Hotel Aracaju, através do Restaurante Veleiros, onde o jantar será realizado.

Todo o lucro do evento será doado para a CasAmor, ONG sergipana que presta atendimento a pessoas da comunidade LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade social. Todos os convites para o evento já foram vendidos.

Além do cunho social, o Menu das Chefs, que este ano trabalha o tema “Marias e suas histórias”, também objetiva dar mais visibilidade às mulheres Chefs de Cozinha atuantes no estado, para que o trabalho dessas profissionais seja visto, e consequentemente, mais valorizado, como explicou a idealizadora do Menu, a Chef de Cozinha Executiva do Restaurante Veleiros, Andreza Machado.

Criado em 2022, a partir da 2ª edição o evento passou a contar com a participação de uma Chef com reconhecimento no cenário nacional. Em 2023 a convidada foi a Chef Kátia Barbosa, e em 2024, Bianca Barbosa. Este ano, o Menu contará com a presença da Chef Gi Nacarato, paulista que desenvolve um trabalho de excelência na gastronomia pernambucana. Para ela, iniciativas como o Menu das Chefs não são apenas importantes, mas necessárias.

Ela reforça que a gastronomia é uma das áreas com menos mulheres em cargos de chefia, o que lamenta profundamente. Para Gi Nacarato, ter um evento onde mulheres Chefs possam conversar, trocar experiências sobre o mercado, ingredientes e as dificuldades enfrentadas é um privilégio, e que infelizmente, ainda é incomum.

“Ter eventos com Chefs de fora da localidade é uma forma muito importante de divulgação da gastronomia de um estado, pois nesse intercâmbio é possível divulgar produtos, produtores e preparos, e desta forma movimentar uma cadeia complexa. No caso do Menu das Chefs é ainda mais importante, pois reverter o lucro do evento para uma ONG é também dar luz a projetos importantes, além de apresentá-los a um grupo social. A sociedade civil organizada é a maior força que temos!”, salientou Gi Nacarato.

Em constante evolução

No mercado gastronômico há 14 anos, Gi Nacarato afirma que o cenário mudou muito ao longo desse tempo, e considera que o mercado ainda está muito aquecido atualmente, mesmo com a alimentação fora do lar sofrendo com a inflação e o aumento dos preços dos alimentos. Já sobre o cenário profissional, ela afirma que o modo de trabalho na gastronomia tem evoluído, embora ainda haja muito o que melhorar.

“As relações têm melhorado consideravelmente, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. A gastronomia é uma das profissões com maior desgaste físico e emocional por relações que hoje não cabem mais. Na verdade, nunca couberam, mas nos faltavam conhecimento e ferramentas para lidar com elas. Sigo trabalhando para que possamos mudar esse modelo”, afirmou a profissional.

E sobre a vinda a Sergipe? A Chef convidada confessa já ter estado aqui há muitos anos, pois tem um tio que reside na capital, Aracaju, e lamenta nunca ter vindo com o tempo que gostaria, para poder desfrutar de tudo o que Sergipe oferece.

“Sou apaixonada por amendoim cozido (risos), e sempre que posso, falo sobre como é delicioso o ritual de estar na praia, descascando e comendo amendoim. Também não posso não falar da castanha de caju e da mangaba, que são especiais. Estou muito feliz com a possibilidade de conhecer outras Chefs e de podermos trocar histórias e vivências, pois isso ajuda muito no desenvolvimento pessoal e profissional, além de me proporcionar provar e conhecer uma cultura na qual sempre quis me aprofundar”, observou Gi Nacarato.

Sobre as participantes do 4° Menu das Chefs

Em 2025, o Menu das Chefs contará com a participação de sete profissionais, três a mais que a primeira edição, e uma a mais que a última, realizada em março de 2024. Fazem parte do projeto as Chefs sergipanas Andreza Machado (idealizadora), Dan Duarte, Taty Almeida, Bianca Oliveira, Dally Fonseca, Minah Faro e Gi Nacarato.

Por Andréa Moura – foto assessoria