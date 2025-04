Chefs consagrados reúnem-se em mais uma edição do Clube do Fogo em Aracaju

Festival de churrasco acontece nos dias 12 e 13 de abril no Shopping Jardins e promete superar o sucesso do último fim de semana

Neste sábado e domingo, 12 e 13 de abril de 2025, o Shopping Jardins proporciona ao público sergipano mais uma experiência singular em torno dos sabores e aromas irresistíveis das carnes e comidas feitas na brasa. O festival de churrasco Clube do Fogo retorna a Aracaju e acontece no sábado, das 12h às 21h, e no domingo, das 12h às 20h, no Estacionamento B, próximo à portaria de acesso às Lojas Americanas. O acesso é gratuito e o evento oferece também brinquedos infláveis para a criançada e shows musicais com grandes nomes como On The Rox, Club 80 e Axé Vinil.

Os assadores que fizeram história no primeiro final de semana estão de volta com tudo e prontos para entregar ainda mais sabor e aquele clima que só o Clube do Fogo tem. No diversificado cardápio, estão proteínas preparadas a partir de diferentes técnicas, como Costelinha BBQ, Fraldinha, Cupim, Picanha, Costela Fogo de Chão, Linguiça Artesanal e Espetinhos. Os pratos têm valores a partir de R$20.

Confira o renomado time de especialistas:

Cobra

Antônio Carlos Lecto, mais conhecido como Cobra, é um chef assador autodidata especializado em cozinha de fogo e churrasco americano com um toque baiano. Ele é um dos fundadores e responsável pela curadoria do Clube do Fogo.

Pablo Araújo

Especialista em fogo de chão, o chef utilizará essa técnica para assar costelas na roda gigante, oferecendo ao público do Clube do Fogo uma carne pra lá de suculenta.

Nanda Soares

A “Mestra da Brasa” atua como chef e assadora e, em suas redes sociais, compartilha a paixão pela culinária. Durante o evento, ela comandará a ilha de toscana e espetinhos.

André Vasconcelos

O fundador do Meat Prime Club, o primeiro clube de churrasco de Aracaju, largou os 20 anos de carreira na engenharia para abraçar o churrasco como um estilo de vida. É amante das técnicas American Barbecue, Fogo de Chão e Parrilla e irá preparar deliciosos hambúrgueres defumados.

Maurício Mota

O chef especializado em American BBQ e carnes defumadas irá preparar deliciosas costelinhas BBQ.

Ricardo Brandão

Em 2016, o chef especializado em técnicas como parrilla argentina e fogo de chão foi o vencedor do concurso gastronômico “Panela de Bairro” em Salvador e comandará a estação de picanha.

Júnior Torres

O responsável pela estação ancho é conhecido como Mestre do Fogo e tem 20 anos de experiência na gastronomia, sendo vencedor de prêmios como o Enchef SE e Prêmio Dolma.

Gil Aubert

Apaixonado pelo Nordeste e por uma cultura típica regional, o charcuteiro e assador usa técnicas específicas de defumação, temperos e conservação de alimentos. Ele comandará a estação de fraldinha do Clube do Fogo.

Harley Borges

Apaixonado por churrasco desde a adolescência, o chef assador será responsável pela estação pururuca. Ele já participou de diversos festivais gastronômicos e se tornou especialista em Parrilla, Pit Smoker, American BBQ, Fogo de Chão e Hamburger.

Nando Grill

O chef Wanderson Silva conquistou o 3º lugar no Mundial Lamb Meatstock em 2023 e estará no comando da estação de cupim.

“O Clube do Fogo é uma excelente oportunidade para os amantes de churrasco desfrutarem de pratos feitos por assadores experientes, em um ambiente que combina boa comida, música ao vivo e atividades para toda a família”, destaca Acácia Sandes, gerente de Marketing do Shopping Jardins.

O evento tem entrada gratuita e dispõe de combos exclusivos para os membros do clube de benefícios Familhão.

Foto: Divulgação

