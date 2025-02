Chefs de Cozinha de Sergipe vão preparar jantar especial e lucro da noite será doado

Menu das Chefs é um evento filantrópico promovido pelo Del Mar Hotel, em parceria com seis chefs de Sergipe e uma do cenário nacional. Evento acontecerá no dia 29 de março.

Que tal passar uma noite agradável, com degustação de pratos autorais, exclusivos e muito saborosos, feitos por seis renomadas chefs de cozinha sergipanas e uma nacional, e ao final da noite sair do restaurante ainda mais feliz por ter contribuído para uma instituição não governamental que ajuda pessoas em vulnerabilidade social? Esse será o Menu das Chefs 2025, um evento filantrópico que acontecerá no dia 29 de março, às 19h, no restaurante Veleiros, do Del Mar Hotel, localizado na Orla de Atalaia, em Aracaju/SE.

Esta será a 4ª edição do Menu das Chefs. Criado em 2022, o evento tem como propósito: transformar vidas através da valorização profissional e do impacto social, ao criar espaços para divulgar mulheres talentosas atuantes na gastronomia sergipana; colocar o estado na rota dos/das Chefs de Cozinha do cenário nacional; e contribuir com a sociedade civil através da doação de todo o lucro obtido com a venda dos convites para uma instituição sem fins lucrativos.

O evento é idealizado pela coordenadora do setor de Alimentos e Bebidas do Del Mar Hotel, e Chef do restaurante Veleiros, Andreza Machado, e consiste na degustação de seis pratos que serão preparados por cada uma das Chefs que compõem o casting da edição 2025: Dan Duarte, Taty Almeida, Bianca Oliveira, Andreza Machado, Dally Fonseca, Minah Faro, e a Chef convidada, Gi Nacarato. O convite individual está sendo vendido por R$ 160.

“Os participantes da noite degustarão um menu de jantar completo com boas-vindas, entrada, prato principal e sobremesa, que serão feitos por Chefs com perfis, atuação e histórias de vida diferentes, mas que se uniram em prol de uma causa maior: a de semear o bem, pois quando existe amor, respeito e profissionalismo, todas as diferenças se tornam pequeninas. O jantar terá um menu com propósito, pois cada prato possui uma história e ela será apresentada aos convidados”, comentou Andrea Machado.

Desde a primeira edição, o Menu das Chefs conta com o apoio da direção do Del Mar Hotel para apresentar à sociedade sergipana as excelentes Chefs que atuam no estado; criar um novo hábito nos sergipanos, que seria o de valorizar ainda mais a culinária local; e colocar Sergipe no cenário nacional da gastronomia pelo olhar de Chefs renomadas no país, a exemplo de Kátia Barbosa e Bianca Barbosa, que participaram das edições 2023 e 2024, respectivamente.

Este ano, a Chef convidada será Gi Nacarato, que é formada em gastronomia pela Faculdade Estácio de Sá – Alain Ducasse Formation, e já atuou nas cozinhas de restaurantes aclamados pela crítica nacional, como o japonês Kinoshita, o peruano La Mar e o Dui, da Chef Bel Coelho, todos em São Paulo. Também cozinhou nos premiados Astrid&Gaston e Malabar, no Peru.

De acordo com Andreza Machado, a participação de Gi Nacarato reafirma o compromisso do Menu das Chefs em promover experiências gastronômicas de alto nível, e de fortalecer a presença de Sergipe no cenário gastronômico nacional. A edição deste ano conta com o apoio da Valor Imobiliária.

Evento tem caráter solidário

Nas edições anteriores, todo o lucro obtido com a venda dos convites para o Menu das Chefs foi revertido para o Instituto Ressurgir, que presta atendimento às mulheres vítimas de violência (2022 e 2023), e para a Rede Solidária de Mulheres (2024), que promove o desenvolvimento e a valorização das catadoras de mangaba de Sergipe. Este ano, o lucro do evento será destinado para a CasAmor, que presta atendimento psicossocial, jurídico, cultural e de memória, e educacional para pessoas da comunidade LGBTQIAPN+ em situação de vulnerabilidade social, em especial pessoas trans, que foram expulsas do convívio familiar.

Sobre as Chefs participantes

Em 2025, o Menu das Chefs contará com a participação de sete profissionais, três a mais que a primeira edição, e uma a mais que a última, realizada em março de 2024. Além da Chef convidada, Gi Nacarato, também participam desta edição:

Dan Duarte: Com mais de 20 anos de experiência em culinária sergipana, é administradora, consultora e gestora de gastronomia para destinos turísticos pelo IFSDF, além de especialista em cozinha autoral.

Taty Almeida: Química, formada em gastronomia pelo Instituto de Gastronomia das Américas, é especializada em culinária criativa, italiana, regional e fusion cuisine. Taty explora influências orientais, mediterrâneas e brasileiras, além de realizar combinações inusitadas de sabores e texturas.

Bianca Oliveira: Afrochef que comanda a Casa do Dendê Aracaju, onde resgata a culinária ancestral e de terreiro, ela ganhou destaque nacional ao ficar no top 10 da Expo Favela 2023 e participar do Domingão do Huck. É embaixadora do fundo Agbara e do Instituto Rainhas, e com seu trabalho fortalece o empreendedorismo feminino negro no Brasil

Andreza Machado: Idealizadora do Menu das Chefs, atua na gastronomia há 10 anos, já tendo sido Chef de Cozinha de hotéis da rede Atlantica Hotel. Há cinco anos está à frente do setor de Alimentos e Bebidas do Del Mar Hotel. Andreza participou da última edição do livro ‘Culinária Brasileira, Muito Prazer’, de Roberta Malta Saldanha.

Dally Fonseca: Psicóloga Clínica há mais 19 anos, em 2017 descobriu a paixão pela culinária afetiva, e sertaneja inclusiva. Destaque local, ganhou prêmios e foi convidada para o ‘É de Casa’, da Rede Globo, e cozinhou ao lado de Ana Maria Braga.

Minah Faro: Especialista na arte do fogo e defumação, se destacou no universo das carnes. É gastróloga e açougueira profissional, tendo se especializado na academia das carnes. Minah representou Sergipe no projeto ‘Entrada Delas’, da Stella Artois, cozinhando em um restaurante de estrela Michelin, em São Paulo.

Texto e foto Andréa Moura