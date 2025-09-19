Chegou o grande dia! Circuito Sesc de Corridas na Fausto Cardoso

O Sesc realiza neste sábado, 20/09, a etapa Aracaju do Circuito Sesc de Corridas. A largada acontecerá às 16h, da Praça Fausto Cardoso, palco de grandes eventos artísticos, políticos e culturais de Aracaju.

Esse ano o evento irá reunir três mil atletas e terá show com o cantor Elton Motta, a partir das 18h, com acesso aberto ao público.

A corrida será disputada nas seguintes opções: caminhada/corrida de 2,5 km, corrida de 05 km e corrida de 10 km. Os percursos serão arbitrados pela Federação Sergipana de Atletismo e terão duração de 90 minutos para o circuito de 05 km e de 120 para o percurso de 10 km.

O sistema de cronometragem a ser utilizado será o transponde (chip) descartável. As três primeiras colocações das categorias masculina e feminina de 5 km e 10 km serão definidos por ordem de chegada (tempo bruto). As demais colocações serão definidas pela apuração do tempo líquido, gasto por cada atleta, para completar o percurso definido e delimitado pelos tapetes de cronometragem.

Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada de forma legal, regularmente inscritos e sem o descumprimento do Regulamento, receberão medalhas de participação (finisher).

O Circuito Sesc de Corridas foi criado em 2018 com o objetivo de incentivar a prática de exercícios físicos e um estilo de vida saudável. Esse ano a etapa Aracaju integra as comemorações dos 79 anos do Sesc.

O projeto é uma realização do Sesc Sergipe com o apoio da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e do Departamento Nacional do Sesc.

Foto: Arquivo Sesc (André Moreira)

Comunicação/ Sesc-Se