Chesf atende solicitação e aumenta vazão do Rio São Francisco

Atendendo solicitação da Prefeitura de Penedo, a Eletrobras-Chesf aumentou, nesta quinta-feira (9), a vazão da Hidrelétrica de Xingó de 900 m³/s para a faixa de 1.300 m³/s”.

Ao fazer a solicitação, o prefeito penedense, Ronaldo Lopes, explicou que a elevação das águas do Rio São Francisco visa garantir a realização da Procisão Fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, prevista para o próximo domingo (12)..

“Trata-se de um momento de grande expressão cultural, religiosa e turística, que projeta a cidade de Penedo no cenário nacional”, justifica o gestor penedense no ofício enviado em 03 de janeiro.

Após informar o pleito da Prefeitura de Penedo ao Operador Nacional do Sistema Elétrico/ONS, o Gerente Executivo da Gestão da Operação da Chesf, Ladário Morais, comunicou nesta quarta-feira, 08, o atendimento da solicitação.

“Informamos que, de acordo com as tratativas efetuadas com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS ocorrida na data de ontem, 07/01/2025, a defluência média diária da UHE Xingó será elevada para a faixa de 1.300 m³/s”, descreve o documento que também parabeniza Penedo pela realização da procissão fluvial do Bom Jesus dos Navegantes.

Ainda de acordo com a Chesf, o aumento da vazão defluente média diária, a partir da Usina de Xingó, será praticado durante três dias, iniciando amanhã (quinta-feira, 09) até a véspera da procissão, 11 de janeiro.

Texto e foto Secom Prefeitura de Penedo