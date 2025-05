Chuva: Comitê Operacional de Aracaju registra 43 mm em apenas uma hora e três pontos de interdição

O Comitê Operacional de Aracaju (COA), coordenado pela Defesa Civil Municipal, divulgou nesta terça-feira (20) novo boletim com dados atualizados sobre as chuvas que atingem a capital sergipana.

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas seis horas, o bairro Ponto Novo registrou um acumulado de 84 mm de chuva, sendo 43 mm em apenas uma hora, o maior volume do período. O total acumulado no mês de maio já chega a 408 mm, superando a média histórica para o mês, que é de 275 mm. Apesar do volume elevado, não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.

Ocorrências registradas até 12h22:

Foram identificados três pontos de alagamento e duas situações que exigiram avaliação de risco de colapso estrutural. Não houve registros de inundações, deslizamentos, quedas de árvores ou interdições de imóveis.

Previsão do tempo:

A previsão indica que o tempo seguirá nublado, com chuvas de intensidade fraca a moderada, ao longo desta terça-feira (20) e até o fim da quarta-feira (21). O alerta emitido pela Defesa Civil permanece vigente até as 10h20 da quarta-feira, com previsão de retorno à normalidade às 23h55 do mesmo dia.

Ações da SMTT:

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju também integra as ações do comitê, realizando intervenções emergenciais em vias que foram impactadas pelos alagamentos. Até as 12h40 desta terça-feira, 20, foram registrados três pontos de interdição:

Desvio na região da Ministro Geraldo Barreto Sobral, no bairro Santo Antônio. O trânsito foi desviado para a avenida Marieta Leite, com saída na Adélia Franco, permitindo continuidade pelas avenidas Hermes Fontes ou Tancredo Neves. Bloqueio na Gonçalo Prado Rolemberg com rua Coronel Stanley Silveira. A via está intransitável após o cruzamento devido ao acúmulo de água. Bloqueio na avenida Pedro Valadares, próximo à Igreja Quadrangular. O desvio foi realizado antes da igreja por conta do alagamento da pista.

Esses bloqueios permanecem ativos até que o nível da água baixe e as vias sejam consideradas seguras para o tráfego.

Ações da Emsurb:

A Emsurb atua de forma contínua com ações de prevenção aos efeitos das chuvas, com foco na limpeza de canais, bocas de lobo e manutenção de áreas públicas. Nesta terça-feira, as equipes permanecem mobilizadas, com atenção aos pontos mais críticos. Houve atendimento a alagamentos na Rua Campo do Brito com Avenida Lagarto e na Avenida Construtor João Alves com Lagarto, além da desobstrução de boca de lobo na Rua Acre. Parte das equipes de poda precisou interromper atividades, pois o caminhão cesto não pode ser operado durante ocorrência de descargas elétricas.

Ações da Emurb:

A Emurb desenvolve ações preventivas contra alagamentos, com a intensificação de serviços de drenagem em áreas críticas da cidade. Estão em andamento nesta terça-feira:

Limpeza de drenagem na Avenida Edézio Vieira de Melo, bairro Pereira Lobo

Desobstrução de galerias na Rua Roberto de Morais, bairro Santos Dumont

Recuperação de drenagem na Rua João Gêniton da Costa, bairro Jabotiana

Limpeza e desobstrução de drenagem na Avenida Maranhão, região do 18 do Forte

Marés previstas para esta terça-feira, 20 de maio:

03h53 – 0.73

10h02 – 1.71

16h38 – 0.52

23h01 – 1.68

Emergências podem ser comunicadas pelo número 199 da Defesa Civil, que funciona 24 horas por dia.

