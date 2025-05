CHUVA PROVOCA ALAGAMENTOS, QUEDA DE ÁRVORES E DEVE CONTINUAR ATÉ AS 23H55 DESTA SEGUNDA-FEIRA ARACAJU

A chuva que atinge a capital sergipana, desde a última sexta, provocou alagamentos, queda de árvores e o auxílio a pelo menos 12 pessoas.

De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil de Aracaju, o maior acumulado de chuva nas últimas 48 horas foi de 176 mm, registrado no bairro Ponto Novo.

A chuva do mês já soma 177,5 mm, aproximando-se da média histórica de maio, que é de 275 mm. As regiões Norte e Central registraram as precipitações mais intensas, especialmente na madrugada de domingo.

Ao longo do período, foram registradas 16 situações pontuais, como alagamentos e avaliações preventivas de risco estrutural. As equipes da Defesa Civil, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) atuaram de forma integrada, realizando ações emergenciais, como a escavação de valas no bairro Soledade, além de serviços de limpeza de canais, bocas de lobo e outras áreas afetadas pelas chuvas. Um comércio foi interditado no bairro São Conrado após um princípio de incêndio, sem registro de feridos.

Até o momento a Gerência de Áreas Verdes registrou a ocorrência de duas quedas de árvores: na praça Almirante Barroso, no Centro, e avenida Euclides Figueiredo. Em ambos os casos as equipes já em campo para o recolhimento e limpeza.

Equipes do operacional atuando com serviços de limpeza geral nos bairros Atalaia, Santa Maria, 17 de Março, Centro, Inácio Barbosa, São José.

As atenções estão voltadas ainda para o recolhimento de resíduos acumulados em canais do conjunto JK, na Jabotiana, avenida Airton Teles, Centro, canal do bairro Industrial e da avenida Francisco Moreira, no Luzia.

No bairro Jabotiana, a atenção permanece voltada para o Rio Poxim, que impacta diretamente áreas como o Largo da Aparecida, sob constante monitoramento dos técnicos da Defesa Civil.

Apoio às famílias

A Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas) prestou atendimento a três famílias, duas no bairro Porto Dantas e uma no Jardim Centenário, totalizando 12 pessoas. Foram distribuídos colchões, cestas básicas e kits de limpeza, como parte das ações emergenciais de acolhimento e suporte social.

Previsão e acompanhamento

A previsão indica tempo nublado com chuvas de intensidade fraca a moderada até as 23h55 da segunda-feira, 5. O alerta da Defesa Civil, vigente desde a noite do dia 2 de maio, segue ativo por 72 horas. As equipes permanecem mobilizadas em regime de plantão, com monitoramento constante das áreas de risco.

A população pode acionar a Defesa Civil em caso de emergência pelo número 199, disponível 24 horas.

Com informações e foto da AAN