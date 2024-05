Chuva que cai desde a madrugada em Aracaju já provoca alagamentos

A chuva torrencial que caiu durante a madrugada e que continua no inicio da manhã desta terça-feira (07) provocou transtornes e alagamentos de ruas e avenidas de Aracaju e vários municípios do interior do estado. Em seis horas de chuvas, cerca de 64 milímetros de água já atingiram a capital.

Devido ao volume das águas, canais transbordaram e pessoas que saíram para trabalhar, tiveram dificuldades para se locomover. As informações são de que, a lamina de água fica em torno de 20 a 30 centímetros, o que provoca riscos.

Na avenida Visconde de Maracaju, nas proximidades do terminal, veículos não conseguem trafegar, a não ser os coletivos.

Nos bairros da capital a situação também e complicada por conta das ruas que estão completamente submersas, por conta da maré. O canal do bairro Santa Maria transbordou e carros e pessoas não conseguem trafegar. Também no bairro Nova Liberdade, Bugio e São Conrado foi registrado alagamentos.

Já na Avenida Tancredo Neves nas proximidades do SESI e Sebrae muita água acumulada na pista.

Em Maruim, a Maré transbordou e invadiu uma fábrica e várias ruas. Em São Cristóvão, o alagamento atingiu vários locais.

A Praça da feira em Laranjeiras, o volume de água e grande e está impedindo a locomoção das pessoas.

Foto redes sociais

Munir Darrage