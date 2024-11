CHUVA TORRENCIAL ATINGE ARACAJU E INTERIOR DO ESTADO DE SERGIPE DESDE A MADRUGADA DESTA TERÇA-FEIRA

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) informa que até esta quarta-feira (27) há previsão de chuvas na capital e no interior do estado.

Em Aracaju, a chuva torrencial que cai desde as primeiras horas desta terça-feira (26), já começa a preocupar autoridades e população por conta dos alagamentos e risco de desabamentos.

Na capital, em algumas ruas e avenidas já é possível ver pontos de alagamentos, mas não há registro de vitimas.

Hoje o céu fica nublado com chuva forte em Aracaju. Os ventos devem ser moderados com rajadas ocasionais. A temperatura deve oscilar entre 24 °C e 28 °C com umidade relativa do ar mínima em torno de 75%, à tarde.

A Semac diz que além das chuvas, as condições atmosféricas são favoráveis à ocorrência de trovoadas, descargas elétricas e ventos fortes.

Foto AAN