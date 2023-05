Chuvas causam alagamentos e uma cratera se abre na avenida Lauro Porto em Nossa Senhora do Socorro

As chuvas que caíram durante toda a noite provocaram vários alagamentos nas ruas e Avenidas de Aracaju nesta sexta-feira (19).

Na Avenida Lauro Porto, no município de Nossa Senhora do Socorro, a via ficou completamente submersa e uma cratera se abriu. Por conta disso, o trânsito no local está interrompido e ônibus e pedestres, não estão conseguindo passar pela avenida e os veículos estão sendo obrigados a fazer um desvio.

Na Avenida Santa Gleide também apresenta condições complicadas de tráfego.

O Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER) está se deslocando até a avenida na tentativa de realizar a desobstrução da via.

Foto redes sociais