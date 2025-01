CHUVAS: COMITÊ OPERACIONAL ATENDE A OCORRÊNCIAS EM DIVERSAS REGIÕES E MANTÉM MONITORAMENTO

Chove na capital sergipana desde a última sexta-feira,10, e a Prefeitura por meio do Comitê Operacional, que reúne secretarias e órgãos municipais, está atuando com ações de prevenção e em situações de emergência provocadas por fatores climáticos e ocorrências urbanas.

A Defesa Civil municipal identificou ocorrências em diversos locais, como Soledade, Porto Dantas, Maracaju, e acionou a Secretaria da Assistência Social e as empresas Municipais

de Obras e Urbanização (Emurb) e de Serviços Urbanos (Emsurb).

Assistência Social

A Secretaria Municipal da Família e Assistência Social atendeu quatro ocorrências relacionadas às chuvas em Aracaju na madrugada deste domingo,12.

Três casos no bairro Dom Luciano. As equipes foram até as famílias, mas não foi necessário realizar o deslocamento ou conceder algum tipo de benefício emergencial.

O quarto registro foi no Coqueiral e envolveu um casal com um bebê de sete meses, onde foi necessário fazer o encaminhamento para a casa de familiares. A assistência levou toda a família até a residência dos parentes e vai ofertar os seguintes itens: cesta básica, colchão casal, colchão berço, kit limpeza e kit higiene.

Emurb

A Emurb mobilizou equipes da unidade operacional para atuar em diversos pontos da cidade. Foram disponibilizadas três equipes para realizar os serviços de desobstrução, limpeza e recuperação de drenagem.

Essas turmas atuaram no Terminal de Integração Manoel Menezes Aguiar (Industrial) e nos bairros José Conrado de Araújo, Soledade, 13 de Julho, Jabotiana, Robalo, Porto D’Antas e Santos Dumont.

Já a equipe de tapa-buracos recuperou o pavimento nas ruas José Vieira Resende (Dom Luciano) e Capitão Joaquim Manoel Fontes (Farolândia) e nas avenidas Vasco da Gama (Santa Maria), Hermes Fontes (São José) e Eliza Correia de Oliveira (Aruana).

Emsurb

A Emsurb, desde sexta-feira,10, está com equipes de plantão nas ações de prevenção no período de chuvas intensas que atinge a Capital. São 40 equipes realizando limpeza de canais, varrição e podação.

Na sexta-feira, foram iniciados os serviços operacionais voltados a minimizar os impactos das fortes chuvas na Capital, entre eles o recolhimento e limpeza da via no Jardim Centenário, onde uma árvore tombou. No sábado, 11, a equipe de podação da Emsurb deu continuidade aos trabalhos, desta vez nos bairros Farolândia e Jardins.

Além disso, foram efetuados outros procedimentos voltados à prevenção de alagamentos, a exemplo da desobstrução de bueiros e canaletas, serviço que complementa a atividade desempenhada habitualmente pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb).

As áreas atendidas e com maior risco de alagamento incluem a rua Laura Fontes, no bairro 13 de Julho, avenida Anísio Azevedo e a rua Joventina Alves, no bairro Salgado Filho. Ainda na noite de sábado, quando a chuva intensificou, equipes foram enviadas para a rua Péricles Barreto e a avenida Acrísio Cruz, para auxiliar no escoamento das águas a partir da desobstrução dos bueiros.

Neste domingo, 12, os agentes estão concentrados na Gentil Tavares e no bairro Soledade, na Zona Norte.

Os profissionais da empresa municipal realizaram também limpeza e monitoramento de canais nos bairros Suissa (canal da avenida Doutor José Calumby), Santa Maria (canal da rua João Vitor e canal dos Gabiões), bairro Industrial (Mangue da avenida General Calazans e canal do Gelo), Luzia (canal da avenida Francisco Moreira) e Capucho (avenida Marechal Rondon). Ainda houve a limpeza das telas de contenção de resíduos fixadas nos canais das avenidas Pedro Paes e Salatiel.

SMTT

A Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) tem atuado de forma integrada aos órgãos do Comitê Operacional da Prefeitura de Aracaju para minimizar os impactos no tráfego e garantir a segurança dos cidadãos. A equipe da SMTT tem monitorado as principais vias da cidade, com especial atenção para áreas propensas a alagamentos, restabelecendo funcionamento dos semáforos, realizando ajustes na sinalização e promovendo bloqueios temporários em locais intransitáveis, quando necessário.

Neste domingo, 12, até o momento, todas as vias da cidade estão transitáveis, sem bloqueios. Por hora, não há solicitações sobre semáforos inoperantes. Foi registrada uma única ocorrência de colisão contra a base de um semáforo no cruzamento da Hermes Fontes com a Nelson Hungria, contudo, a colisão não afetou o funcionamento do equipamento. Nesta manhã, equipes da SMTT já estão atuando na verificação de possíveis pontos de alagamentos e acompanhamento dos locais em que houve demanda ontem, 11.

Texto e foto ascom AAN