Chuvas: Energisa amplia equipes e alerta população sobre riscos de acidentes

Distribuidora realiza o monitoramento em tempo real do clima

Com a previsão de chuvas para o fim de semana em diversas regiões de Sergipe, a Energisa já reforçou o número de equipes de plantão para garantir uma resposta rápida em caso de ocorrências. A distribuidora alerta a população sobre os principais cuidados a serem adotados durante o período chuvoso em casa e na rua.

De acordo o gerente de Operações da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, a empresa está monitorando as condições climáticas nas cidades onde atua desde o início da semana. “Já ampliamos o número de equipes para que fiquem de prontidão durante o fim de semana, o que permite uma atuação mais ágil caso haja danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento de energia. Além do monitoramento do clima, também atuamos 24 horas monitoramento o sistema elétrico por meio do Centro de Operação Integrado”, explica.

Nesse período chuvoso, é importante seguir as orientações de segurança para evitar acidentes com a rede elétrica. Em casa, a recomendação é desligar da tomada os aparelhos eletrônicos que não são essenciais. Já nas ruas, os cuidados devem ser redobrados, especialmente em caso de tempestades com raios.

Se perceber que o tempo está fechando e há risco de chuva forte, procure abrigo em um local seguro. Evite permanecer em áreas abertas, sob árvores ou estruturas metálicas. Durante tempestades, esses locais representam um grande perigo para pessoas e animais.

Em caso de cabos rompidos ou outras emergências, a população pode acionar a Energisa pelos seguintes canais:

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play e App Store)

Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Central de Atendimento: 0800 079 0196

Texto e foto Adriana Freitas