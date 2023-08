Chuvas fracas e isoladas podem continuar no fim de semana em Sergipe

Chuvas de intensidade fraca e leve podem continuar de forma isolada nos territórios sergipanos. Conforme antecipado no início da semana pela Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac), o acumulado previsto para esta semana, cujo ciclo iniciou no dia 30 de julho, segue em vigência até este domingo, 6. No sul sergipano, as precipitações podem atingir 40 milímetros. Na grande Aracaju, leste sergipano e baixo São Francisco, são esperados 30 mm, enquanto no agreste, 25 mm, e no sertão, 10 mm.

Para esta sexta-feira, 4, no litoral, agreste e sertão, são esperadas chuvas fracas em alguns municípios, além de tempo encoberto e céu parcialmente nublado em períodos diferentes do dia, e ventos fracos e moderados. As temperaturas mínimas e máximas ficam em torno de 18.2°C e 28.0°C (litoral); 18.0°C e 27.9°C (agreste); e 17.5°C e 28.5°C (sertão).

A previsão para o sábado, 5, também é de chuvas fracas nas três regiões climáticas do estado. Ventos fracos vão persistir durante todo o dia no litoral. Já no agreste e sertão, a intensidade dos ventos varia entre fraco e moderado. Mínimas e máximas ficarão entre 20.6°C e 27.8°C (litoral); 17.7°C e 28.5°C (agreste); e 18.9°C e máxima de 28.8°C.

No domingo, 6, espera-se céu encoberto na maior parte do dia, com temperaturas entre 23.1°C e 28.2°C (litoral); 20.1°C e 28.5°C (agreste); e o 22,0°C e 29.3°C (sertão).

Vale lembrar que as chuvas ocorrem devido a perturbações oceânicas que estão se deslocando para o estado de Sergipe. “Espera-se para agosto chuvas variando de normal a abaixo da média climatológica, visto que o período chuvoso está chegando ao fim”, declarou a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana de Castro.

Foto: Igor Matias