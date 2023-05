Chuvas intensas  causam risco de transbordamento, queda de árvore e alagamentos de ruas na Grande Aracaju

As fortes chuvas que caem em Sergipe desde a semana passada estão causando transtornos aos moradores na grande Aracaju nesta terça-feira (23). Na capital, desde o inicio da manhã, que estão sendo retiradas as famílias de áreas de risco de queda de árvores e alagamentos de ruas.

A prefeitura iniciou a retirada das famílias residentes da região do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, como medida de prevenção diante do risco de transbordamento do rio nas próximas 24 horas.

O Comitê de Gerenciamento de Crise da prefeitura está no local, já que a região tem histórico de graves inundações.

As equipes também atenderam cinco ocorrências para avaliação de risco de queda de árvores e duas quedas de árvores. O canal da Avenida Airton Teles, no Bairro Santo Antônio, transbordou.

Em Laranjeiras, A prefeitura informou na manhã desta terça-feira (23) que as aulas da rede municipal foram suspensas temporariamente por causa das fortes chuvas. Em nota, a prefeitura informou que a medida visa garantir a segurança dos alunos e permitir as devidas manutenções nas unidades escolares. De acordo com a nota, não há previsão de retorno das aulas.

Já nos municípios de São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro, os problemas tornaram algumas áreas inacessíveis.

Foto redes sociais