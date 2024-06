CHUVAS MODERADAS PODEM PERSISTIR PELAS PRÓXIMAS 24H; PRECIPITAÇÕES TENDEM A OCORRER DE FORMA FREQUENTE

A Defesa Civil de Aracaju emitiu, nesta quinta-feira (13) um novo alerta de chuvas moderadas para as próximas 24h. Segundo o órgão, é esperado um volume em cerca de 50 milímetros até o meio-dia desta sexta-feira.

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), as precipitações serão de intensidade moderada.

De acordo com informações da Gerência de Meteorologia da Semac, a princípio, os modelos numéricos indicam condições de chuvas em todos os territórios. As precipitações tendem a ocorrer de forma frequente, podendo haver registro de quedas de temperatura nas regiões.

Nos mapas, é possível observar massas de nebulosidade sobre o oceano, adentrando sobre Sergipe e Alagoas, mais intensamente sobre o estado de Sergipe. Além disso, a maior intensidade de chuva deve se concentrar da região central para o norte do estado.

Riscos associados

A ocorrência de chuvas pode gerar acumulados significativos, especialmente para os territórios do litoral e agreste do estado, apresentando riscos: em rodovias, de alagamentos, de deslizamentos de encostas, de transbordamento de pequenos córregos e riachos. Há risco de transbordamento dos principais rios e lagoas da região.

A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas da Semac segue monitorando as condições sinóticas e novas atualizações poderão ser enviadas a qualquer momento.

Foto: Arthuro Paganini