Chuvas: Prefeitura atua para atender demandas da população

Com chuvas acima das médias históricas para os meses de abril e maio, os dois primeiros da chamada quadra chuvosa, que vai até julho, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), tem atuado de maneira diuturna para evitar transtornos e atender as demandas da população encaminhadas para o serviço emergencial 199.

De maneira estratégica, as equipes da Defesa Civil do município atuam em toda a cidade monitorando as áreas de risco e locais mais sensíveis às chuvas, enquanto em outras frentes de trabalho equipes das Empresas Municipais de Obras e Urbanização (Emurb) e de Serviços Urbanos (Emsurb) realizam serviços de desobstrução de bueiros e limpeza de canais.

Nesta quinta-feira, 9, a partir do Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura, as equipes municipais estão atuando desde as primeiras horas do dia com atenção redobrada para o Largo da Aparecida, região que impactada pela cheia do rio Poxim.

Somente de segunda a esta quinta-feira, a Defesa Civil já atendeu a 58 ocorrências, sendo 30 de alagamento, 6 de colapso estrutural, 17 avaliações de risco de colapso estrutural, 3 deslizamentos de terra e 1 risco de deslizamento de terra, todas sem registro de vítimas ou desabrigados.

De acordo com o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, nas últimas 24 horas choveu cerca de 30 milímetros em Aracaju. Segundo ele, um volume relativamente baixo, em comparação ao que a cidade está acostumada a resistir sem nenhum tipo de intercorrência, porém o Largo da Aparecida sofreu impactos devido aos rios já estarem cheios com as chuvas de terça-feira, 7.

“Hoje pela manhã fizemos a retirada de algumas pessoas do Largo da Aparecida e colocamos em um lugar seguro e confortável. Tivemos uma chuva relativamente pequena, mas como os rios já estavam cheios com a chuva de terça, precisamos fazer essa movimentação para garantir a segurança das famílias que vivem naquela localidade, já que o rio transbordou ali. Essas pessoas vão ficar resguardadas até que esse rio volte ao seu leito normal e a gente possa levá-los para suas casas novamente sem nenhum tipo de insegurança por parte da inundação do rio. Seguimos em prontidão para atender aos chamados da população”, explica Silvio.

O coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, ressalta que o grande acumulado já registrado ao longo do mês deixa as equipes em atenção, para reforçar o monitoramento em áreas de risco. “Mantemos atenção, especialmente, às áreas de encostas de morro, devido a tendência de saturação do solo. Além de inspeções técnicas nessas localidades já mapeadas pelo órgão, reforçamos às orientações para moradores, de maneira que possam acionar o órgão diante da visualização de anormalidades”, frisou o coordenador.

Assistência Social

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 9, a Secretaria de Assistência Social presta apoio às famílias do Largo da Aparecida que foram impactadas pelas fortes chuvas registradas na capital sergipana nas últimas semanas.

Junto à Defesa Civil, a Assistência Social visitou as residências da localidade para a oferta de acolhimento. Até o momento, 11 famílias, sendo 26 pessoas, aceitaram o benefício ofertado pela pasta e já foram encaminhadas para um hotel da capital disponibilizado pelo município.

Além disso, a Assistência Social realizou cadastros para concessão de benefícios eventuais como cestas básicas, kits de limpeza e colchões. Desse vez, houve também a distribuição de botas de borracha para proporcionar uma locomoção segura das famílias que optaram por permanecer em suas residências.

Alerta SMS

Para receber os avisos da Defesa Civil basta enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo do texto o CEP do local que deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP. Com o cadastro, a população tem acesso a informações de maneira antecipada sobre condições que demandam atenção, como maré alta, ventos fortes, chuvas intensas e outros.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da capital.

Foto Defesa Civil de Aracaju