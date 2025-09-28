CHUVAS: PREFEITURA DE ARACAJU CANCELA INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS CAPUCHINHOS

Em virtude das fortes chuvas que atingem a cidade nas últimas horas, informamos que a inauguração da Requalificação da Praça Frei Miguel Serafini, no Bairro América, que estava prevista para acontecer neste sábado, 27, foi cancelada por motivos de segurança e bem-estar da população.

Sabemos da expectativa de todos para esse momento especial, mas a decisão foi tomada com responsabilidade diante das condições climáticas adversas, que impossibilitam a realização do evento com a estrutura e segurança necessárias.

Uma nova data será definida e comunicada assim que possível.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA

