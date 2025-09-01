Cia de Artes Nissi apresenta espetáculo “Distração” em Aracaju

Peça será encenada nos dias 1º e 2 de setembro em templos da IEQ, com entrada gratuita

A Cia de Artes Nissi, reconhecida como a maior companhia cristã de teatro do Brasil, está em cartaz em Aracaju (SE) com o espetáculo “Distração”, que será apresentado na próxima segunda e terça-feira, dias 1º e 2 de setembro.

As apresentações serão realizadas em dois templos da Igreja do Evangelho Quadrangular (IEQ). Na segunda-feira (1º), o grupo se apresenta às 19h na IEQ Sede, localizada no bairro Getúlio Vargas. Já na terça-feira (2), a peça será encenada na IEQ Jardins, às 19h30. A entrada para ambos os dias é gratuita.

Fundada em 2000, a Cia Nissi já produziu mais de 40 espetáculos e levou sua arte para diversos países. Seu primeiro espetáculo, “O Jardim do Inimigo”, foi visto por mais de 10 milhões de pessoas ao redor do mundo, consolidando o grupo como referência no teatro cristão.

Segundo o coordenador teatral da IEQ Sergipe, Israel Jairo, trazer uma companhia como a Nissi para a igreja é fundamental. “Ter uma companhia teatral com essa qualidade e essa mensagem em nossa igreja é uma oportunidade única de fortalecer a fé e impactar vidas de forma profunda e criativa. A arte tem um poder transformador, e a Cia Nissi sabe como usar isso para edificar”, disse.

A nova montagem, “Distração”, narra a história de uma jovem que herda uma fé viva, um legado espiritual passado de geração em geração, como Paulo escreveu sobre Timóteo: “a fé que habitou em tua avó”. Durante a trama, ela encontra um misterioso baú com cartas antigas escritas pelo Amado, que a conduzem a uma jornada de transformação.

Porém, surge no caminho dela um personagem encantador: um ilusionista, um bobo da corte, mestre em distrações. Seu objetivo não é destruir, mas sim desviar a atenção da jovem do seu propósito eterno, usando truques e encantos para roubar sua concentração.

Com dramaturgia intensa, visual impactante e inspirado em esquetes clássicas como “Não Toque”, “Distração” combina poesia, pantomima, efeitos visuais e uma trilha sonora original para lançar ao público uma pergunta urgente: “Você ainda tem fome pelas cartas ou já foi distraído?”

Secretaria de Comunicação Quadrangular Sergipe