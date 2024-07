Cícero cobra solução para os buracos da avenida Alexandre Alcino

A falta de mobilidade na avenida Alexandre Alcino, no bairro Santa Maria, voltou a ser tema do discurso do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) que usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), nesta terça-feira, 2, para cobrar uma solução definitiva para o problema.

De acordo com o parlamentar, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realizou a troca do encanamento da região e deixou o serviço pela metade. “A Deso fez uma recuperação de canos que estavam estourados e, depois disso, largou a obra e deixou os buracos”, afirmou Cícero.

E esses buracos têm trazidos grandes transtornos para a população, inclusive colocando a vida dos moradores em risco. “Esta semana, um motorista caiu no buraco e teve a roda do carro arrancada com o impacto. É preciso que se tome uma providência, com urgência”, cobrou o parlamentar.

Para Cícero do Santa Maria, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) deveria criar um sistema eficaz de fiscalização. “A Emurb tem que colocar uma equipe para fiscalizar. A Deso não termina a obra, mas que vai continuar o serviço? Os moradores estão sofrendo”, lamentou.

Da assessoria

Foto: Gilton Rosas