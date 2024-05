Cícero do Santa Maria se reúne com moradores do Paraíso do Sul para ouvir demandas

O mandato do vereador Cícero do Santa Maria (Podemos) não é restrito, apenas, à tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA). O papel do parlamentar é estar presente nas comunidades, ouvindo os seus anseios. E é isso o que o vereador tem feito desde o primeiro dia que assumiu o mandato.

E uma dessas ações foi realizada na tarde desta quinta-feira, 9, no loteamento Paraíso do Sul, no bairro Santa Maria. O parlamentar visitou a comunidade e se reuniu com os moradores para ouvir as principais demandas e as melhorias que eles anseiam.

“Eu sempre fiz questão de estar presente, perto da população, ouvindo aquilo que os preocupam. Esse é o verdadeiro papel do vereador, afinal de contas, somo nós que estamos na ponta, vivenciado o dia a dia junto com a comunidade”, revelou Cícero do Santa Maria.

Após ouvir os problemas que tiram o sono da comunidade do loteamento Paraíso do Sul, o vereador informou que vai levar essas demandas para os órgãos competentes. “Tudo que estiver ao meu alcance e que eu puder fazer para dar mais qualidade de vida para essas famílias, eu farei”, assegurou Cícero.

Fonte e foto: assessoria