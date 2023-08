Ciclista morre após ser atropelado na Avenida Beira Mar

Um ciclista morreu na manhã desta quarta-feira (09), após ser atropelado por um carro na avenida Beira Mar, nas imediações com o cruzamento da avenida Tancredo Neves, em Aracaju.

Segundo informações, a vítima atravessava uma faixa de pedestre quando outro casso acabou atingindo o pedestre.

Com o impacto, o homem morreu e a bicicleta ficou retorcida.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informou que o trânsito no sentido Centro, nas imediações com cruzamento da Avenida Tancredo Neves, está lento por causa do acidente.

Foto SMTT