Ciclo de defeso do caranguejo-uçá começa nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (Sema) anuncia o início de mais um ciclo de defeso do caranguejo-uçá, que começa nesta quarta-feira, 29 de janeiro. O período de defeso, com duração de quatro meses, faz parte de um calendário nacional que visa proteger a espécie durante sua fase reprodutiva. Em 2025, o ciclo será dividido em cinco períodos, e a medida será válida para diversos estados do Brasil, incluindo Sergipe.

Durante o defeso, conhecido popularmente como “andada reprodutiva”, os caranguejos machos e fêmeas deixam suas tocas nos manguezais para acasalar e liberar ovos. Para proteger essa fase crucial do ciclo de vida da espécie, ficam proibidos a captura, o transporte, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização do caranguejo-uçá.

A Sema reforça que qualquer irregularidade ou atividade ilegal durante o período de defeso deve ser imediatamente denunciada aos órgãos competentes, como a própria Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju por meio do telefone 79 3225-4171, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pelo telefone 79 3046-1000 e o Batalhão de Polícia Ambiental da PMSE no 79 99904-6906.

Por Ascom/Sema – Foto: Acervo ICMBio