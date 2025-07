Ciclo junino tem programação de fim de semana na Vila do Forró e no Gonzagão

O final de semana tem programação com vastas opções promovidas pelo Governo do Estado, em continuidade às festividades do ciclo junino. Para quem não dispensa um bom forró, a agenda cultural conta com atrações na Vila do Forró, na Orla da Atalaia, e no Gonzagão, no conjunto Augusto Franco, ambos em Aracaju.

Na Vila, a programação deste fim de semana começa nesta sexta-feira, 18, com Hilton e Talita (17h30) e Evillazio José (19h), no Coreto; os espetáculos ‘A Última Fagulha do Cordel’ (18h30) e ‘Êta Casamento sem Jeito’ (20h), no Teatro da Vila; as apresentações Xote Muleke (19h), Quadrilha Meu Sertão (20h30), Cebolinha e Forró Bis (21h30) e Vaqueiro da Curtição (23h), no Barracão.

No sábado, 19, Denyalles (17h30) e Meninos do Forró (19h) animam o Coreto; Segurança Urgente (17h), Juninho e sua turma no São João Seguro (18h30) e Folcloriano na Terra dos Cajus (20h) são as peças em cartaz no Teatro da Vila; e Quadrilha Junina Todos em Asa Branca (18h), Kelly Azevedo (19h), Quadrilha Clareou (20h30), Banda Água Viva (21h30) e Piseiro do Cidão (23h) sobem ao palco do Barracão.

No domingo, 20, os shows seguem com Renata Pessoa (17h30) e Ronise (19h), no Coreto; Dom Caixote, uma viagem pelo imaginário popular (18h30) e Dando nó em pingo d’água (20h) são os espetáculos do dia no Teatro da Vila; e Karla Isabella (19h), Quadrilha Caprichosos (20h30), Maurílio Sanfoneiro (21h30) e Marcelinho Karanova (23h) encerram a programação de fim de semana no Barracão.

A Vila do Forró é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto conta com o apoio da Energisa, Aperipê TV, Netiz, TV Atalaia, Prefeitura de Aracaju, FM Sergipe e TV Sergipe; e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento, Maratá, GBarbosa, Sergas, Deso, Pisolar, Celi Engenharia, Rede Primavera Saúde, SEGV e Indra.

Gonzagão

Totalmente revitalizado, com o investimento de R$ 2,1 milhões do Governo do Estado, o Complexo Cultural Gonzagão, no conjunto Augusto Franco, torna-se uma praça cultural permanente no estado e, desde o último dia 11 de julho, recebe a Temporada de Forró do Gonzagão.

Apresentam-se nesta sexta-feira, 18, João da Passarada (19h), Chiko Queiroga e Antônio Rogério (21h) e Borba de Paula (23h). No sábado, 19, será a vez de Dudu Moral (19h), Pedro Gabriel (21h) e Lala Amor Cigano (23h). No domingo, 20, a programação segue com Brenno Matos (18h), Chá de Kapiaba (20h) e Eline Martins (22h).

A Temporada de Forró do Gonzagão é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e do Banese, em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, e com o patrocínio da Eneva, Iguá Saneamento e Maratá.

Confira programação completa:

Vila do Forró

Sexta-feira, dia 18

Coreto

17h30 – Hilton e Talita

19h – Evillazio José

Teatro da Vila

18h30 – A Última Fagulha do Cordel

20h – Êta Casamento sem Jeito

Barracão

19h – Xote Muleke

20h30 – Quadrilha Meu Sertão

21h30 – Cebolinha e Forró Bis

23h – Vaqueiro da Curtição

Sábado, dia 19

Coreto

17h30 – Denyalles

19h – Meninos do Forró

Teatro da Vila

17h – Segurança Urgente

18h30 – Juninho e sua turma no São João Seguro

20h – Folcloriano na terra dos cajus

Barracão

18h – Quadrilha Junina Todos Em Asa Branca

19h – kelly Azevedo

20h30 – Quadrilha Clareo

21h30 – Banda Agua Viva

23h – Piseiro do Cidão

Domingo, dia 20

Coreto

17h30 – Renata Pessoa

19h – Ronise

Teatro da Vila

18h30 – Dom Caixote, uma viagem pelo imaginário popular

20h – Dando nó em pingo d’água

Barracão

19h – Karla Isabella

20h30 – Quadrilha Caprichosos

21h30 – Maurílio Sanfoneiro

23h – Marcelinho Karanova

Gonzagão

Sexta-feira, dia 18

19h – João da Passarada

21h – Chiko Queiroga e Antônio Rogério

23h – Borba de Paula

Sábado, dia 19

19h – Dudu Moral

21h – Pedro Gabriel

23h – Lala Amor Cigano

Domingo, dia 20

18h – Brenno Matos

20h – Chá de Kapiaba

22h – Eline Martins

Foto: Diêgo Souza/Arquivo